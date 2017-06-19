Сросшиеся на переносице, густые брови или отсутствие девичьей груди – такие особенности вряд ли впишутся в современное представление о женской красоте, однако, в Центральной Азии они говорят о привлекательности.

«АП» вместе со своими партнерами из «Открытой Азии онлайн» собрали нетрадиционные стандарты женской красоты, которые оценят только в нашем регионе.

Таджикистан

В то, что сросшиеся на переносице брови – это красиво, кроме таджиков знала только Фрида Калло. Все остальные на такую деталь женского образа смотрят скептически. Возможно, потому что не все могут похвастаться густыми бровями, которые способны слиться в одну, сплошную черту, а таджички могут. А если не могут, то специально красят переносицу усьмой, чтобы брови хотя бы выглядели сросшимися.

Это считается привлекательно, на наличие этого атрибута обращают внимание даже литераторы. Причем, сросшиеся брови – это красиво не только для Таджикистана, но и для соседнего Узбекистана.

Во многих восточных сказках у красавиц одна сплошная линия бровей. Например, в сказках из книги «Тысяча и одна ночь»:

«И на ее шее, о повелитель правоверных, была ладанка из червонного золота, которая спускалась между грудей, а на блюде ее лба был локон, подобный черной раковине, а брови ее сходились».

Таджикская певица Нигина Амонкулова ohang.tj

Узбекистан

«У узбечки нет привычки, две косички заплетать: у москвички - две косички, у узбечки - двадцать пять» - писала Агния Барто и была совершенно права. Правда, в Узбекистане плетут не только 25 косичек, но и сорок, в зависимости от густоты волос. Кстати, сорок косичек характерны и для таджикских девушек. Такое количество косичек в Узбекистане и Таджикистане плетут незамужние женщины.

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Amazing Great World

Казахстан

У казахов другие пристрастия – здесь в цене маленькая женская грудь, а лучше ее полное отсутствие. О женщине с большим достоинством иронично говорили, мол, у нее «грудь, как собачья голова». Эталоном красоты считалась маленькая, почти незаметная, грудь, которая свидетельствует о юности ее обладательницы. Иногда девушки даже специально бинтовали свое тело, чтобы скрыть пышные, на их взгляд, формы.

А еще, если придерживаться традиционных стандартов красоты по-казахски, то Джулия Роббертс со своим чувственным ртом, в них ни за что не вписалась бы. Дело в том, что казахи считают красивым маленький рот и сравнивают его с наперстком, это отражено даже в эпосе «Кыз-Жибек»: «Рот, как наперсток, глаза улыбчивые».

tvk-uko.kz

Кыргызстан

Рот, как наперсток, ценится и в Кыргызстане. Но кроме маленького рта, эталон кыргызской красоты гласит, что кожа у женщины должна быть светлой, даже белоснежной. Особенно яркой характеристикой кыргызского фольклора является наличие цвета белый (ак) в компоненте собственных имен женщин, которое подчеркивает их красоту. Например, Акмактым, Аксаткын и т.д.

Кадр из ролика «История красоты кыргызской женщины» Limon.KG

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