До конца этого года всех хозяйствующих субъектов, в том числе и частные предприятия и организации, Нацбанк якобы обязал перейти на безналичный способ выплаты заработной платы работникам с использованием  банковских платежных карт, о чем «АП» сообщила группа предпринимателей.

В ситуации разбирался корреспондент издания.

Обращение в редакцию

В редакцию «АП» обратились сотрудники столичных частных компаний, которые указывают, что в середине мая их уведомили, что все частные предприятия и организации будут обязаны переводить зарплаты своих работников на банковские платежные карты.

- В последние годы происходит массовый перевод зарплат, пенсий и пособий на безналичное обслуживание. Но как быть многочисленным частным фирмам и компаниям? С чем это связано и насколько это мероприятие обоснованно? - спрашивает один из представителей частной фирмы. 

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- В банках цены за изготовление пластиковых платежных карт колеблются от 200 до 300 сомони. Является ли изготовление пластиковых карт платным? Если да, то какова цена за изготовление одной карты и за чей счет должна производиться оплата за изготовление карт? - интересуется другой.

По словам представителей частных фирм, многие госучреждения и практически все пенсионеры перешли на использование банковских зарплатно-пенсионных пластиковых карт. Но все они в последние годы испытывают трудности в связи с отсутствием «живых денег» в банковских терминалах. При каждом удобном случае все стараются обналичить всю сумму за один раз.

- Может случиться так, что удобного случая завтра не будет, - сетует третий наш респондент. - Ведь после перехода всех организаций на перевод заработной платы своих работников на пластиковые карточки им нужно будет простаивать очереди у банкоматов для получения наличности, для последующих расчетов за товары и услуги. А оплатить покупку с карты не всегда получается даже в крупных магазинах.

Наши собеседники задаются вопросом: в чем необходимость введения данной меры, если многие точки торговли, предприятия, предоставляющие различные услуги и товары, не имеют POS-терминалов?

Только бюджетники?

Ответы на все эти вопросы мы решили получить в Нацбанке и Налоговом комитете при правительстве страны.

В пресс-службе Нацбанка РТ нам сообщили, что согласно пункту 4 Постановления Правительства РТ от 31 декабря 2014 года №815 «О мерах расширения безналичных расчетов с использованием банковских платежных карт» министерства, ведомства и другие бюджетные организации обязаны обеспечить выплаты заработной платы и других приравненных к ним платежей на банковские платёжные карты работников.

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- Эти меры, которые необходимы для увеличения доли безналичных расчетов в денежном обороте страны, основываются на международной практике и направлены на уменьшение доли наличных расчетов. Сокращение доли оборота наличных денег способствует прозрачности финансовых потоков, сокращению объемов теневой экономики, инвестированию средств в экономику страны и способствует более высокому уровню контроля денежной массы. Следует отметить, что чем выше суммарный объем наличных операций, тем более низок уровень контроля денежных потоков со стороны государства.

Вместе с тем в пресс-службе НБТ отметили, что пункты Постановления не охватывают частные, коммерческие и внебюджетные предприятия и организации и что ни о каких временных рамках (до 2018 года) никогда речи не было, в том числе и в названном постановлении правительства.

Цены бывают разные

Относительно цен на изготовление пластиковых карт пресс-служба НБТ сообщает, что при изготовлении и распространении платежных карт кредитные организации тратят определенные средства. Цены при предоставлении и распространении банковских платежных карт зависят от того, к какой платежной системе относится карта, которая выдается кредитной организацией. Например, цены на платежные карты Национальной платежной системы «Корти милли» варьируются от 5 сомони до 20 сомони. На сегодняшний день большинство зарплатных проектов госструктур и бюджетных организаций реализуются в рамках национальных платёжных карт, и многими кредитными организациями такие карты выдаются бесплатно. Следует отметить, что платежные карты в рамках пенсионного проекта ГСБ РТ «Амонатбонк» также выдаёт бесплатно. 

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Цены на наиболее распространенные платежные карты класса Electron международных систем варьируются в пределах 50–80 сомони. Цены на карты международных платежных систем зависят от вида и класса карт. Например, карты класса премиум, такие как «Голд», «Платинум», «Инфинити» и другие, которые подчеркивают статус своих держателей, являются дорогими, так как предоставляют их держателям широкий перечень услуг и возможностей.

«Не примете карты - накажем!»

Говоря о мотивах расширения безналичных расчетов, пресс-служба НБТ указала, что основным мотивом принятия постановления правительства «О мерах расширения безналичных расчетов с использованием банковских платежных карт» является стремление предоставить населению страны - держателям платежных карт возможность беспрепятственно осуществлять расчеты при покупке товаров и услуг, выплате налогов, оплате за использование воды и электроэнергии и др.

- Для того чтобы это было возможным, торгово-сервисные предприятия и другие структуры, перечень которых определен в постановлении, должны быть оборудованы электронными терминалами для приёма банковских платежных карт, чтобы держатель карты не искал банкоматы для получения наличных. Сейчас работают совместные  группы Нацбанка и Налогового комитета, которые проверяют выполнение данного постановления. Пока такие проверки проходят в Душанбе и Худжанде, - сообщили в НБТ.

Неустановка электронных терминалов или отказ от приема банковских карт влечет за собой штраф. Согласно поправкам к Кодексу об административных правонарушениях, штрафы составляют от 4 до 10 тысяч сомони.

Карты есть! А кто их принимает?

Этот вопрос нам осветили специалисты управления налоговых проверок Налогового комитета РТ.

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По словам специалистов НК, постановлением правительства определен список юридических лиц, структур, частных предпринимателей, работающих на основании свидетельства, которые обязаны использовать электронные терминалы для приема банковских карт.

В этот список входят: пункты продажи билетов на воздушный, железнодорожный и автомобильный транспорт; пункты приёма денежных средств от населения на оплату услуг за коммунальное обслуживание, электроэнергию и телефонную связь; центры банковского обслуживания налоговых платежей и других обязательных платежей, приравненных к ним; таможенные терминалы и таможенные посты для приема таможенных платежей; оптово-розничные торговые центры, торговое помещение которых превышает 40 кв. метров; пункты продажи топлива; рестораны; частные клиники; аптеки; культурно-развлекательные учреждения (кинотеатры, театры, музеи и др.); зоны отдыха и санатории; гостиницы; пункты техобслуживания транспорта; автодромы для сдачи экзаменов на получение водительских прав; страховые организации.

Рабочие группы НБТ и Налогового комитета проверили уже свыше тысячи торговых и обслуживающих точек, где установлено 285 терминалов.

Переход на безналичный расчет, в том числе установка POS-терминалов, в крупных городах и регионах должен быть завершен до конца 2017 года.

Где взять терминал?

В редакцию «АП» обратился столичный предприниматель Абдулло, который рассказал, что ему выписан штраф за неустановку POS-терминала для приема оплаты с банковских карт. Однако, по словам предпринимателя, в том, что терминала у него до сих пор нет, виноват банк, где у него открыт счет.

- Я подал в банк заявку на установку терминала сразу после уведомления налогового инспектора. Налоговик дал мне 25 дней на установку терминала. В банке попросили подождать, выдав мне подтверждающий мое обращение документ. Когда срок истек, а банк мне так и не предоставил терминал, потому что их нет, налоговик выписал штраф на 8 тысяч сомони.

- Существуют ли такие нормы и штрафы? Я готов приобрести POS-терминал, но если их нет в банке, обслуживающем мою фирму, что мне делать? – спрашивает Абдулло.

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В чем же заключаются основные преимущества безналичного расчета?

В банке, где обслуживается Абдулло, говорят, что их документ может служить основанием, чтобы налоговые органы не штрафовали. Но в Налоговом комитете отмечают, что требование есть требование.

Специалисты управления налоговых проверок рассказали «АП», что согласно Постановлению №815 от 31.12.2014 налоговые органы уведомляют хозяйствующие субъекты о необходимости не позднее чем в 25-дневный срок в обслуживающих их банках приобрести POS-терминалы.

- Вместе с уведомлением наши специалисты дают контакты 10 банков и кредитных организаций, занимающихся установкой и дальнейшим обслуживанием электронных терминалов для приема банковских платёжных карт. Нет в одном банке терминалов - обращайтесь в другой. В принципе, таких проблем не должно быть, - добавили в Налоговом комитете. 