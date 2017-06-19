На юге Таджикистана упал снаряд, выпущенный с афганской стороны. Снаряд разорвался прямо на хлопковом поле, никто из населения не пострадал.

На Фархорском направлении таджикско-афганской границе, на приграничной территории разорвался снаряд, выпущенный с афганской стороны. Инцидент произошел 16 июня, ранним утром. «Снаряд упал прямо на поле местного дехканского хозяйства. Слава богу, это было 7 утра, и в поле еще никого не было, и никто из местного населения не пострадал», - сообщил «АП» пресс-секретарь Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, в настоящее время рабочая группа штаба Погранвойск расследует данный инцидент.

«Пока неизвестно, кому принадлежит данный снаряд, кто его запустил – правительственные силы, или какая-либо группировка», — подчеркнул Улугходжаев.

По его словам, афганская сторона получила уведомление Таджикистана о произошедшем инциденте. «В настоящее время расследованием занимается рабочая группа, созданная из числа сотрудников регионального штата погранвойск», — сказал представитель Погранвойск.

Он также отметил, что это первый подобный случай в этом году. В целом, по данным Улугходжаева, ситуация на границе Таджикистана спокойная, провокаций с афганской стороны не зарегистрировано.

Радио «Озоди» со ссылкой на официальные власти Афганистана сообщило, что снаряд, скорее всего, запустили боевики движения «Талибан».

По данным «Озоди», данный инцидент произошел во время боев между правительственными силами Афганистана и талибами, которые захватили ряд приграничных с Таджикистаном кишлаков провинции Тахар.

Как сообщает портал Афганистан.ру, 18 июня в северной афганской провинции Тахар боевики «Талибана» произвели нападение на уезд Хваджагар и захватили ряд населённых пунктов, сообщили представители местных властей.

Как передаёт телеканал «1TV», боевые действия начались в дневное время, при этом нападение было произведено с нескольких сторон. В итоге нападавшим удалось захватить 10 посёлков.

В ходе столкновения с боевиками правоохранительные органы понесли потери. По официальным данным, вооружённые столкновения унесли жизни двоих служащих полиции и привели к ранениям ещё шестерых. Сведений о потерях талибской стороны в отчётах пока не появлялось.

Как сообщил официальный представитель полиции провинции Халиль Хафиз, в настоящее время правоохранительные органы готовят операции зачистки, рассчитывая в скором времени восстановить контроль над захваченными посёлками.

Общая протяженность государственной границы Таджикистана с Афганистаном составляет более 1344 километров, и основная часть – 1135 километров – это речная граничная, пролегающая в основном вдоль реки Пяндж.

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