Мэр Душанбе Рустам Эмомали сдал в эксплуатацию самый большой в Таджикистане аквапарк «Обшорон», который расположен на берегу реки Душанбинка на спуске проспекта Исмоили Сомони напротив городского зоопарка.

Аквапарк расположен на территории 20 тысяч квадратных метров. Здесь возведены семь бассейнов с различными ландшафтами, фонтаны, 14 водных аттракционов, площадки для водных игр, сообщает пресс-служба мэра столицы Таджикистана.

Пресс-служба мэрии Душанбе

«Одновременно аквапарк сможет принять свыше 300 посетителей. На возведение объекта израсходовано свыше 63,6 миллионов сомони», - отмечает пресс-служба.

Пресс-служба мэрии Душанбе

Строила аквапарк отечественная компания «Сохтмони махсус» (Спецстрой) во взаимодействии с итальянской - Preston & Barbieri.

Напомним, строительство столичного аквапарка было начато турецкой фирмой «Эмек Прожект Лимитед Ширкати» в 2003 году, однако компания не выполнила своих контрактных обязательств и свернула проект спустя пять месяцев.

Как отмечали в самой компании, в феврале 2003 года, когда и был заключён контракт, они намеревались приобрести стройматериалы в России, но буквально в следующем месяце цены на них выросли на 200%, что и послужило причиной невыполнения своих обязательств перед заказчиком.

Неоднократные обращения столичной мэрии к директору фирмы оставались без ответов, их также не удалось привлечь к суду.

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