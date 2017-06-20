По меньшей мере 64 человека стали жертвами сильнейших лесных пожаров в Португалии, более 130 получили травмы.

На борьбу с огнём брошены 2000 человек, усиленно применяется и спецтехника, но работу пожарных затрудняет жаркая погода и сильный ветер, из-за которого огонь быстро распространяется, сообщает Евроньюс.

Большинство погибших – жители оказавшегося в кольце пожаров посёлка Педроган-Гранди, которые пытались спастись, выехав оттуда на автомобилях, но попали в огненную ловушку.

Власти заявляют, что принимают все необходимые меры для усмирения стихии, но многие местные жители отмечают, что работа по предотвращению пожаров и борьбе с ними поставлена в стране неэффективно.

Такого же мнения придерживаются и задействованные здесь пожарные: «Про нас тут попросту забыли. У нас не было никакой воздушной поддержки. Слишком много времени прошло, прежде чем мы смогли добраться до тел погибших. После этой катастрофы требуется обдумать, переосмысливать организацию защиты гражданского населения в нашей стране».

Страны ЕС обещают оказать Португалии помощь в борьбе со стихийным бедствием. Испания уже направила сюда шесть самолётов и десятки пожарных.

Но как отмечают сами спасатели, помощь авиации малоэффективна. «Есть места, к которым у нас просто нет доступа. Тот факт, что условий для воздушной операции, можно сказать, нет, делает бой нечестным», - говорит глава спасательной операции Элизио Оливейра.

Лесные пожары происходят в Португалии каждое лето. Большинство лесов находятся здесь в частной собственности, и их владельцы, по мнению общественности, экономят средства на противопожарных мерах.