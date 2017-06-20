Федерация футбола Таджикистана 19 июня подписала меморандум о сотрудничестве с авиакомпанией «Сомон Эйр». Таджикские футболисты получили льготы на авиаперелеты.

Договор подписали «Для нас это большая честь стать партнером такой организации, как Федерация футбола Таджикистана. Заключенный меморандум дает широкие перспективы для сотрудничества. Наша авиакомпания будет предоставлять льготы на авиабилеты для Федерации, в частности для сборных команд Таджикистана», — сказал в своей речи Абдулкосим Валиев.

Он также отметил, что компания «Сомон Эйр» часто помогает таджикским спортсменам, которые выступают в зарубежных соревнованиях. Договор с ФФТ заключен на бессрочной основе, и каждый год будет пересматриваться.

Вице-президент ФФТ Дилшод Джураев, поблагодарив авиакомпанию «Сомон Эйр» за поддержку отечественного футбола, сообщил журналистам о некоторых планах на будущее.

«Мы рады быть партнером такой солидной компании, как «Сомон Эйр». В сотрудничестве с компанией «Сомон Эйр» мы планируем организовать чартерные рейсы для болельщиков, для тех, кто хотел бы поддержать национальную сборную Таджикистана за границей. Также хотел бы отметить, что благодаря нашему сотрудничеству мы сможем чаще вывозить наших детей на международные турниры», – заявил Дилшод Джураев.

По словам Дилшода Джураева, сегодня футбол в Таджикистане имеет широкую аудиторию и является привлекательной платформой для продвижения рекламы крупных компаний. Вице-президент ФФТ рассказал также о планах осуществления чартерных рейсов для сборных команд Таджикистана. Этот вопрос находится в стадии переговоров, и есть надежда, что он решится в этом же году.