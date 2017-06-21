Верховный суд Таджикистана посчитал законным приговор организатору и исполнителю жестокого убийства несовершеннолетней девушки в Турсунзаде, который получил лишь 10 лет, и оставил без изменения приговор соучастнику преступления – 20 лет колонии строго режима.

Верховный суд Таджикистана сегодня не удовлетворил кассационную жалобу отца 18-летнего Рахимджона Комилова, который был соучастником убийства 16-летней Нозимы Исомидиновой в Турсунзаде.

Как сообщил «АП» адвокат Абдурахмон Шарипов, услуги которого семье Комиловых предоставил «Независимый центр по защите прав человека», кассационная жалоба отца Рахимджона Комилова не удовлетворена: суд счел приговор в отношении его сына законным, жалоба признана необоснованной, и решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Он отметил, что основными целями кассационного обжалования было: несправедливый судебный приговор, ряд процессуальных нарушений, не реагирование органов прокуратуры и суда на грубое нарушение требований инструкции «О задержании» и оставшиеся нерассмотренными и нерасследованными заявления о факте применения пыток в отношении 18-летнего Рахимджона Комилова.

28 апреля этого года Верховный суд Таджикистана признал виновными двух жителей Турсунзаде – 18-летнего Абдукосима Норматова и его одноклассника - 18-летнего Рахимджона Комилова в предумышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, 16-летней Нозимы Исомидиновой.

Непосредственный организатор и исполнитель преступления Абдукосим Норматов был приговорен к 10 годам лишения свободы, а его соучастник Рахимджон Комилов - к 20 годам лишения свободы.

Тогда гособвинитель, запросивший у суда для Норматова 10 лет и для Комилова 22 года, обосновал более мягкий приговор в отношении исполнителя тем, что на момент совершения убийства ему не исполнилось 18 лет.

Был осужден к двум годам условно и судмедэксперт Турсунзаде Мирзомуддин Мирзорахимов, давший ложное заключение о причинах смерти девушки, указав, что она якобы покончила жизнь самоубийством.

В своем последнем слове 26 апреля Абдукосим Норматов попросил суд смягчить ему наказание, так как он раскаялся в содеянном. «Я искренне раскаиваюсь в содеянном, примите во внимание мой юный возраст. Я прошу прощение у всех, кому сделал больно», - сказал Норматов.

Также со словами раскаяния выступил соучастник убийства Рахимджон Комилов. «Я жду от суда справедливого приговора», - сказал он.

Судмедэксперт Мирзомуддин Мирзорахимов в своем последнем слове попросил не приговаривать его к тюремному сроку. «Я искренне раскаиваюсь и полностью признаю свою ошибку, но прошу суд смягчить мне наказание», - заявил в суде судмедэксперт.

16-летняя жительница Турсунзаде Нозима Исомидинова была зверски убита и сожжена в феврале этого года. Убийство несовершеннолетней пытались выдать за самоубийство, и лишь после повторного обращения ее родственников была проведена эксгумация, которая показала, что это было убийство. Причем, признанный организатором и исполнителем убийства Абдукосим Норматов был ее возлюбленным, с которым встречалась девушка.

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