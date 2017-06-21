АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе состоится бизнес-форум деловых кругов Узбекистана и Таджикистана.

- Празднование Международного Дня музыки состоится в Душанбе на площади 800-летия Москвы (перед Театром оперы и балета им.С.Айни). Начало в 17:00.

- Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) рад пригласить абитуриенты на презентации и выездные тестирования с 20 по 23 июня 2017 г. Место проведения тестирований: г. Душанбе, ул. Мирзо Турсунзаде, 28 (Российский центр науки и культуры).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 ИЮНЯ

1992 - Произошли первые вооруженные столкновения в Вахшском и Бохтарском районах Курган-тюбинской области, послужившие началом гражданской войны в Таджикистане.

2003 - В Москве задержан экс-глава МВД РТ Якуб Салимов.

2010 - Около 300 граждан Таджикистана возвратились с юга Кыргызстана на родину;

2016 - Экс-министр внутренних дел Таджикистана 60-летний Якуб Салимов вышел на свободу после 13-летнего заключения.

2016 - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл первый в Центральной Азии гипермаркет "Ашан".

ДНИ РОЖДЕНИЯ –21 ИЮНЯ

1902-1985 – Родился художник, Заслуженный деятель искусств Таджикистана Юсуф Рауфи.

1932-1996 – Родился доктор медицинских наук, профессор Юсуф Исхаки.

1941-1999 – Родился композитор Мачнун Баротов.

1950 – Родился журналист Дикаев Турко.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 26-31 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 36-41 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 40-42 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 28-30 тепла.