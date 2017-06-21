Каждая женщина должна иметь в своем гардеробе шелковое платье. Ведь нет ничего более волнующего, чем женщина в платье из шелка, который обволакивает и ласкает ее тело, подчеркивая все ее достоинства. Ну, или, по крайней мере, какой-то аксессуар из шелка – платок, шарф, палантин: в них есть изысканность и нежность. Модельеры и дизайнеры всего мира используют шелк для создания нарядов, которые покоряют модниц по всему миру.

Шелк – один самых удивительных и очаровательных материалов: поразительно прочный, но вместе с тем чувственно-нежный, ласкающий. Шелк имеет удивительную особенность - он подстраивается под человека: когда свежо согревает, когда душно – охлаждает. Но не только за это ценится шелк – одежда из него потрясающе красива и долговечна.

Мы решили рассказать вам, как рождается шелк, как ему придают красивые цветовые сочетания и поразительные орнаменты при помощи натуральных красителей узбекские мастера. Ведь узбекский шелк считается одним из лучших в Средней Азии.

Как создается этот легкий, тонкий и безумно красивый материал, что нужно знать о нем, чтобы не спутать с искусственными тканями, и сколько шелковичных деревьев нужно съесть гусеницам шелкопряда для изготовления одного платья смотрите в нашей инфографике.

Как появился шелк?

Как повествуют древнекитайские легенды, в 2640 году до нашей эры императрица династии Цзы пила чай под тутовым деревом. И в чашку упал кокон шелкопряда, заметив, что в горячей воде кокон разворачивается, Хен-Линг-Цзы отдала один конец нити своей служанке и велела ей отойти. Девушка успела трижды обойти дворец, прежде чем нитка закончилась. Так появился шелк.

Неудивительно, что вокруг шелка создался ореол таинственности и загадочности. Долгое время его производство было государственной тайной, за раскрытие которой полагалась смертная казнь. Шелк ценился на все золота, им расплачивались за товары, он же был посредником при заключении мира.

Издревле в Узбекистане, который славится своим шелком, шелковые нити окрашивают натуральными и специальными красками.

Шоира Ганиева Asia-Plus

В Самарканде нам довелось познакомиться с Шоирой Ганиевой, членом ассоциации «Хунарманд» Академии художеств Узбекистана - участницей и призером многих международных выставок, где специалисты давали ее работам самую высокую оценку. А в 2007 году ее продукция впервые была отмечена знаком качества ЮНЕСКО.

Шоира Ганиева - жительница махалли Бунёдкор города Самарканда занимается окрашиванием шелковой ткани с дочерью, продолжая унаследованные от предков традиции, и обучает даже своих внуков секретам ремесла.

По славам Шоиры, окраска шелковой ткани натуральными красителями, ее роспись различными орнаментами требует большого терпения и трудолюбия от мастериц.

Лола Ганиева расписывает шелковую ткань Asia-Plus

«Надо иметь умение выбирать качественную ткань, готовить краски в местных условиях – это сложный процесс, так как краски изготавливаются при средней температуре 45 градусов. При минимальном соприкосновении с воздухом они теряют свойства и нужный вам оттенок получить невозможно», - рассказывает она.

Ткани, окрашенные узбекскими мастерицами Asia-Plus

По словам Шоиры, из одного плода тутовника можно получить пять видов цветов, из корней тутовника можно получить охру, из листьев - салатовый цвет. Из плодов красного тутовника можно получить различные оттенки коричневого. Кроме того, в ход для изготовления красителей идут луковая шелуха, шелуха грецкого ореха. «Так красили ткани еще наши предки», - говорит мастерица.

Мастерицы за росписью шелка Asia-Plus

По словам Лолы – дочери Шоиры, которая пошла по стопам матери, и тоже красит ткани, узбекские ремесленники в своей работе используют только природные красители - ройян (марну красную), гранат, грецкий орех, акацию, софору японскую, репчатый лук, мальву, шафран, усьму, черный чай, индиго, кошениль, хну.

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