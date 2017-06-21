В Таджикистане две недели назад были закрыты офисы всех международных почтовых экспресс-служб. На рынке фактически остался только EMS Tajikistan, который является филиалом государственного почтового оператора «Почтаи точик». Конкурентам, оставшимся без лицензии, предложили работать через госкомпанию.

Подготовленная почт(в)а

Еще в марте этого года радио «Озоди» сообщало о том, что отделения «Почтаи точик» запустят новый сервис, который позволит отслеживать путь посылок в режиме онлайн. Услуга стала возможной при технической поддержке Всемирного почтового союза, который передал «Почтаи точик» 24 пары электронных считывателей штрихкодов.

Также швейцарские специалисты для сотрудников таджикской почты через интернет провели курсы по использованию нового оборудования.

«Им разъяснили метод работы на электронных машинах, а в случае возникновения каких-либо вопросов они всегда могут связаться с западными коллегами», - сообщил тогда представитель государственного почтового оператора Хуршед Маллаев.

Абдуджохид Ашуров, заведующий отделом срочной корреспонденции «Почтаи точик», говорит, что теперь они могут конкурировать с ведущими международными почтовыми службами.

По его словам, почтовое отправление из стран СНГ, например из России, доходит до адресата за 6 рабочих дней, но стоимость отправки намного дешевле, чем у других служб: за отправление весом до 500 граммов нужно будет заплатить 220 сомони.

Два месяца назад также был запущен сайт «Почтаи точик» - www.tajikpost.tj, – где есть расценки на услуги таджикской почты и услуги Express Mail Service Tajikistan (EMS). Хотя, как утверждают в «Почтаи точик», соглашение о том, что таджикская почта выступает в Таджикистане партнером EMS, было заключено еще в 2005 году. При национальном почтовом операторе был открыт филиал - EMS Tajikistan.

В феврале 2017 года в Закон «О почтовой связи» вносятся поправки, согласно которым этот вид услуг становится лицензируемым. Лицензию выдает Служба связи при правительстве РТ, подразделением которой и является «Почтаи точик».

7 июня утром Служба связи опечатала офисы всех международных почтовых служб - DHL, UPS, TNT, Pony Express.

Позже Служба связи распространила официальное заявление, где говорилось о том, что деятельность иностранных почтовых служб на территории Таджикистана приостановлена в связи с вступившей в силу новой редакцией Закона РТ «О почтовой связи», согласно которой почтовые услуги подлежат лицензированию.

«Закон должен соблюдаться. Если вышеназванные компании обратятся в Службу связи для оформления лицензии, то после положительного решения их деятельность будет вновь возобновлена», - заявил зампредседателя Службы связи Илхом Атоев.

Express Mail Service (сокращённо — EMS) — международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции, скорость доставки которой оплачивается самим клиентом. Доставка осуществляется не международной компанией, а местными почтовыми операторами — членами Всемирного почтового союза (ВПС). В Таджикистане таким оператором выступает «Почтаи точик».

В целях безопасности?

Получение традиционной почты не распространено в Таджикистане, жителям легче передать свои посылки через знакомых, нежели пользоваться сервисом таджикской почты. Даже официальные письма доходят из одного ведомства в другое как минимум через неделю.

По словам представителей почтовых сервисов, их основными клиентами были только представители НПО, посольств и других международных организаций. «Простые граждане нашими услугами пользовались довольно редко», - говорят представители экспресс-служб.

Еще в мае этого года на почтовые службы вышли представители Службы связи, которые попросили предоставить списки всех клиентов.

«Нам сказали, что это необходимо в целях безопасности. Хотя кто будет оправлять бандероли с оружием и опасными веществами через официальные почтовые сервисы? Ведь вся почта тщательно проверяется. Но мы не стали спорить и предоставили все данные о своих клиентах, - сообщил представитель одной из закрытых служб. – Но после того как опечатали наш офис, нашим клиентам стали звонить представители “Почтаи точик” и предлагать им воспользоваться услугами EMS Tajikistan».

Однако в «Почтаи точик» эту информацию опровергают. Сотрудница международного отдела таджикской почты Рано Домуллоджанова сообщила «АП», что они обзванивают потенциальных клиентов по собственным спискам.

«Лицензию “Почтаи точик” получила в марте. Сейчас мы обзваниваем все международные организации, дипломатически представительства и предлагаем наши услуги. Мы обращались в Службу связи, просили, чтобы они нам предоставили клиентскую базу других служб, но там нам отказали. Поэтому мы работаем по базе, которую составляли самостоятельно. На данный момент мы охватили даже не все предприятия и компании в Душанбе, но люди уже начали пользоваться нашими услугами», - говорит Рано Домуллоджанова.

По ее словам, многих клиентов устаивают тарифы EMS Tajikistan.

Представители «Почтаи точик» говорят, что хотя скорость сейчас у них не такая быстрая, но тарифы ниже, чем, например, у DHL.

Согласно расценкам, указанным на сайтах международных почтовых служб, при отправлении посылки в страны ближнего зарубежья, которые входят в зону 1, за один килограмм возьмут 53 доллара, в то время как EMS Tajikistan, согласно их тарифам на сайте, отправит посылку за 24 доллара. Почтовая посылка в зону 3, куда входят европейские страны, например, через с TNT обойдется в 62 доллара за килограмм, через EMS (партнера таджикской почты) - в 45 долларов. Отправка посылки такого же веса в США (зона 5) через DHL стоит 71 доллар, через EMS - 63 доллара.

Конкурентам предложили работу

Рано Домуллоджанова также сообщила, что «Почтаи точик» вышла на головные офисы других международных почтовых служб и предложила работать через таджикского оператора.

«Мы на сегодняшний день вышли с предложениями о сотрудничестве в штаб-квартиры DHL, UPS, TNT. Просто у них есть своя логистика, и мы сегодня можем работать по их путям. Мы предложили им сотрудничество по их логистическим каналам. То есть предложили, чтобы их филиалами выступала “Почтаи точик”, которая имеет лицензию, а не их местные офисы, у которых нет лицензии», - добавили представители таджикского оператора.

Между тем филиалы международных почтовых служб не теряют надежды получить свою лицензию.

Как сообщили «АП» в одном из представительств международных почтовых сервисов, 9 июня они направили в Службу связи запрос для получения лицензии и ждут ответа.

«До этого еще в марте мы делали заявку, но получили тогда отрицательный ответ», - добавили в представительстве одной из служб.

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