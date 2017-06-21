Мэрия Душанбе ответила на обращение жителей столицы по поводу уничтожения бездомных животных на улицах города.

"Уважаемые жители города Душанбе, доводим до вашего сведения, что Председатель города Рустами Эмомали ознакомлен с вашим обращением о "Защите бездомных животных". Председатель города поручил соответствующим структурам, в том числе коммунальным службам города, изучить и рассмотреть в кратчайшие сроки вопрос решения данного вопроса", — говорится в ответе мэрии, который опубликован на сайте Сhange.org.

Столичные власти также поблагодарили жителей за активную гражданскую инициативу.



Сегодня активные жители города Душанбе обратились с открытым письмом к мэру Душанбе Рустаму Эмомали с просьбой остановить негуманное уничтожение животных на улицах города.

"Та жестокость, с которой коммунальные службы ведут отстрел бездомных животных в столице, когда раненых собак и кошек добивают на виду у всех подручными средствами (дубинками, ломами и так далее), на наш взгляд, не способствует снижению уровня насилия, когда дети видят все это бесчеловечное отношение к нашим «братьям меньшим» и получают воспитание «улицы», перенося «образцы» отношения городских властей к бездомным животным на своих сверстников. Мы понимаем, что есть животные, опасные для человека, страдающие болезнями, но и в этом случае отстрел – не выход. Мы также понимаем, что если одно животное совершило нападение на человека, то не должны страдать все животные в городе. В связи со всем вышеизложенным, просим Вас рассмотреть вопрос о пересмотре норм и правил по отстрелу бродячих животных и приостановить эту меру". - говорилось в обращении горожан.

Авторы обращения также предлагали всем желающим, кому небезразлична судьба бездомных животных, подписать соответствующую петицию, которая была размещена на сайте Сhange.org.

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