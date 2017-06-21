В Сирии 31 мая был убит Турки аль-Бинали, известный как главный проповедник террористической организации «Исламское государство». Об этом 20 июня сообщило центральное командование вооруженных сил США, пишет Медуза.

В сообщении отмечается, что Аль-Бинали погиб в результате авиаудара, нанесенного международной коалицией по борьбе с ИГ по объектам террористов в Меядине — этот город расположен на берегу Евфрата на востоке Сирии; туда, как писализападные СМИ, террористы могли перенести «столицы» из Ракки.

В сообщении сказано, что аль-Бинали играл центральную роль в вербовке зарубежных боевиков и провоцировании терактов по всему миру.

«Будучи главным проповедником ИГ с 2014 года, он отвечал за пропаганду, побуждавшую к убийствам и другим зверствам, пытался легитимизировать создание „халифата“ и был доверенным лицом [лидера ИГ] Абу Бакра аль-Багдади», — заявили американские военные.

Напомним, 16 июня Министерство обороны России заявило, что лидер "ИГ" Абу Бакр аль-Багдади еще в конце мая был убит во время авиаудара российских ВВС.

В заявлении Минобороны России говорилось, что российские самолеты нанесли удар по позициям исламистов под Раккой — этот город называют столицей "ИГ". Целью удара был командный пункт, где в этот момент проходило совещание боевиков. В результате налета убиты не менее 300 исламистов, в том числе 30 полевых командиров.

В Минобороны считают, что одним из убитых мог быть и Абу Бакр аль-Багдади, основатель и лидер «Исламского государства». Однако подчеркивают, что сведения об убийстве аль-Багдади требуют подтверждения. О том, что Россия пока точно не знает, погиб ли лидер «ИГ», заявил ранее и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Между тем, США заявили, что не может подтвердить информацию российских военных о гибели лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади в результате налета российской авиации.

Заявление Пентагона распространило агентство Reuters. В нем говорится, что США не видели информации, подтверждающей смерть аль-Багдади.

О смерти аль-Багдади сообщали много раз. Известно, что в 2015 году он получил тяжелое ранение, но смог после него восстановиться. Последнее до настоящего времени сообщение о его смерти поступало в начале июня — об этом рассказало сирийское государственное телевидение. В сообщении говорилось, что он мог погибнуть после авианалета.