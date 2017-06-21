Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о проведении 1 июля в честь 20-й годовщины Дня национального единства Таджикистана в столичном «Наврузгохе» открытых городских соревнований по конным скачкам.

Для организации и поощрения победителей соревнований, сообщает пресс-служба мэра столицы, из городского бюджета будет выделено 51 тыс. сомони.

Мэр поручил соответствующим городским структурам обеспечить участие в соревновании представителей всех регионов страны.

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