Делегацию Узбекистана во главае с вице-премьером Улугбеком Розикуловым встречают в душанбинском аэропорту, 20 июня 2017 года

В Душанбе 20 июня состоялись переговоры правительственных делегаций Таджикистана и Узбекистана. Возглавили делегации первый вице-премьер РТ Давлатали Саид и вице-премьер РУ Улугбек Розикулов.

На встрече присутствовали бизнесмены двух стран, которые предложили представителям правительств Узбекистана и Таджикистана, для успешного развития двухсторонних торгово-экономических отношений, отменить или упростить введенный в 2000 году визовый режим между двумя государствами, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

НИАТ "Ховар"

Констатировалось, что на сегодняшний день на границе двух государств функционируют всего два КПП. Бизнесмены подняли вопрос об открытии дополнительных контрольно-пропускных пунктов на таджикско-узбекской границе.

Кроме того, было также предложено снизить стоимость авиабилетов на самолеты, курсирующие между Ташкентом и Душанбе.

На переговорах стороны наметили пути наращивания сотрудничества сторон в экономической составляющей, и вложение взаимных инвестиций в экономику государств.

НИАТ "Ховар"

На встрече с удовлетворением было констатировано, что в последнее время набирает обороты объем товарооборота между двумя государствами: только за пять месяцев текущего года их объем составила свыше 70 миллионов долларов США. Данный показатель за весь период 2016 года составил чуть более 69 миллионов долларов США, что почти в 6 раз больше по сравнению с 2015 годом.

Сегодня в Душанбе проходит бизнес-форум представителей деловых кругов Узбекистана и Таджикистана. По его итогам, как ожидается, будут подписаны несколько соглашений о сотрудничестве.

В ближайшее время на территории колхоза «Россия» в Душанбе будет начато строительство центра по продаже узбекских автомобилей выпускаемых под торговым брендом «Равон». Строительство центра берет на себя узбекская сторона.

Напомним, в конце июня глава МВД Узбекистана Абдусалом Азизов впервые за 20 лет посетит Таджикистан. Он примет участие в заседании Совета министров внутренних дел государств-участников стран СНГ, которое пройдет в Душанбе 27-29 июня.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus