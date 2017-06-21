Министерство внутренних дел РФ внесло в Госдуму проект федерального закона, которым предлагается дактилоскопировать и фотографировать мигрантов сразу при регистрации по месту жительства или пребывания.

"МВД внесён проект федерального закона, после принятия которого абсолютно все, в том числе и граждане Евразийского союза с любыми целями заезда на нашу территорию, будут дактилоскопироваться и фотографироваться при регистрации как по месту жительства, так и по месту пребывания", — заявил на заседании в Совете Федерации первый заместитель министра МВД Александр Горовой, сообщает РИА Новости,

Он отметил, что в прошлом году в результате проверки по базам "Папиллон" было обнаружили 26 тысяч иностранцев, которые по чужим документам пытались въехать в РФ.

"Мы только за прошлый год в результате проверки по базам "Папиллон", системой дактилоскопирования следов пальцев рук, выявили 26 тысяч граждан иностранных государств, это в большей степени страны Средней Азии, которые по чужим документам пытались въехать на территорию России", — сказал Горовой.

