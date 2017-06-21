Деятельность президента США Дональда Трампа одобрительно оценивают 36 процентов населения. Как показал последний опрос, проведённый телеканалом CBS News, рейтинг одобрения Трампа достиг самого низкого уровня за пять месяцев его работы, отмечает Радио "Свобода".

На рейтинги Трампа негативно повлияла его реакция на многочисленные расследования российского вмешательства в прошлогодние выборы, которые он неоднократно называл "охотой на ведьм" и попыткой демократов оправдать неожиданное поражение Хиллари Клинтон, отмечает американская пресса.

В настоящее время по делу о российском вмешательстве ведутся несколько расследований в Конгрессе, а также уголовное расследование под руководством специального прокурора Роберта Мюллера, ранее возглавлявшего ФБР.

Большинство американцев (56 процентов) считают, что расследование Мюллера будет беспристрастным и Трампу не следует ничего предпринимать, чтобы его заблокировать.

Опрос телеканала также показал, что Трамп теряет поддержку среди республиканцев, чьи голоса помогли ему стать 45-м президентом США. В настоящее время работу Трампа одобряют 72 процента республиканцев, что на 11 процентов ниже, чем в апреле, отмечает "Голос Америки".