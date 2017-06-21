Американский студент Отто Вомбиер провел полтора года в северокорейской тюрьме за кражу агитационного плаката. Спустя шесть дней после освобождения «из соображений гуманности» и возвращения на родину он умер, не приходя в сознание. Родственники утверждают, что Вомбиер подвергался физическому насилию со стороны своих тюремщиков. Врачи установили, что головной мозг студента сильно поврежден, он не понимал обращенной к нему речи и не мог совершать осмысленных движений. 22-летний молодой человек больше года находился в коме. Пока остается неясным, какое лечение ему обеспечивали в заключении. В Пхеньяне заявили, что состояние осужденного ухудшилось после того как он принял снотворное на фоне обнаружения у него признаков ботулизма. Семья в это верить отказывается.