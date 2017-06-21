На прошлом неделе в парке Национального Герба Душанбе рухнул аттракцион «Пиратский корабль». В результате происшествия одиннадцать человек попали в больницы с переломами рук и ног, травмами головы.

Как это могло произойти и кто должен следить за безопасным отдыхом горожан - в материале «АП».

В Душанбе на одном из аттракционов произошла авария: рухнул аттракцион «Пиратский корабль», люди получили травмы различной степени тяжести. Погибших нет, пострадали 11 человек.

Как сообщили «АП» в МВД, трагедия произошла вечером 13 июня. Молодые люди после футбольного матча Таджикистан - Филиппины, который прошел на Центральном республиканском стадионе, зашли в парк и решили покататься на качелях.

«Одновременно 24 человека сели на аттракцион «Пиратский корабль», после раскачивания конструкция аттракциона не выдержала большого веса и сломалась», - отметил источник.

На данный момент все пострадавшие - 11 молодых людей - находятся в больнице, отметили в МВД.

Прокуратура района Исмоили Сомони начала расследование ЧП.

Старшей - сорок два, младшей - восемнадцать

Первым делом мы решили навестить пострадавших от аварии, которые были доставлены в Национальный медцентр (Караболо).

В отделении травматологии и оперативной хирургии, расположенном в четвертом корпусе НМЦ, нам удалось поговорить с двадцатипятилетним Сафаром, у которого была сломана нога. Пострадавший рассказал «АП», что во вторник, 13 июня, примерно в 22:30 он вместе с двумя друзьями пришел провести время в парке Национального Герба.

- В парке в тот вечер народу было много. После ифтора в месяц Рамазан на улицах многолюдно. Из-за жары людям не очень комфортно выходить на улицу днем. Мы тоже решили прогуляться, ну и заодно покататься на аттракционе «Пиратский корабль». Все сидячие места были полностью заполнены. На каждой из сторон было по одиннадцать человек. В основном молодежь. Тут до вас интересовались, не был ли аттракцион перегружен. Я ответил им и скажу вам. Нет, не был перегружен. По крайней мере все сидели, никто не стоял. После того как запустили аттракцион, появился странный звук, скрежет металла. Через мгновение - крики, стоны и много пыли. Все, кто был на «Корабле», оказались раскиданными в моторной части и на земле. Помню, что мне по берцовой кости ударило трубой. Я пытался встать, но сделать этого не смог и снова упал. Во всей этой суете, в пыльной завесе пытался хотя бы глазами отыскать своих друзей. Но не смог найти их. Потом приехала скорая, и, как видите, я здесь, в Караболо.

По словам медперсонала, в это отделение в ту ночь из парка Национального Герба после обрушения аттракциона доставили десяток человек. Восемь из них - пять мужчин, а также трое женщин и девушек - госпитализированы. Самой старшей из них - сорок два года, а самой младшей - 18.

- Кстати, двое женщин были из Гиссара, а большинство молодых людей - из пригорода: поселков Чимтеппа и Теппаи Самарканди, - рассказали в отделении.

Мы попытались получить общую информацию о характере полученных травм, их тяжести и возможных последствиях у заведующего отделением травматологии и оперативной хирургии Абдукарима Наимова, но его реакция оказалась довольно странной.

- Никакой информации о пострадавших от падения аттракциона я вам не дам. Я даю информацию только прокуратуре. Вся информация по этому вопросу по распоряжению администрации медцентра является закрытой и предоставляется только прокуратуре.

«Пиратский корабль» - в запрет!

Почему же произошла авария в парке и кто должен следить за нормами безопасности аттракционов?

За комментариями мы обратились в Службу по госнадзору за безопасностью работ в промышленности и горному надзору республики.

Отвечая на вопрос «АП», специалист службы на условиях анонимности отметил, что ведомство контролирует соблюдение норм безопасности, исправности техники и оборудования, наличие навыков у работников, в том числе и аттракционов.

- Наше ведомство в соответствии с нормами Закона РТ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ведет государственный контроль деятельности хозяйствующих субъектов, независимо от их форм собственности. Также в соответствии с Законом «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов в РТ» мы занимаемся проведением проверок соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе и аттракционной техники, - говорит специалист этой службы.

Есть некоторые ограничения и даже несоответствия в законе. Так, в соответствии с Законом «О проверках деятельности хозяйствующих субъектов в РТ» проводить проверку деятельности вновь образованного хозяйствующего субъекта в первые два года его деятельности запрещено. Предприниматель завозит оборудование, устанавливает, монтирует его и использует, порой не задумываясь о нормах и стандартах безопасности. Если объект не зарегистрирован в Государственном реестре опасных производственных объектов, то, соответственно, невозможно его обследование и учет.

По словам собеседника, так произошло и с аттракционом «Пиратский корабль» в парке Национального Герба.

Asia-Plus Эти аттракционы помнят пионеров Советского Таджикистана, но зато дешевые

- Я не могу вам предоставить всю информацию, сейчас идет проверка. Владелец аттракциона задержан. Во-первых, этот парк еще не прошел госприемку и не сдан в эксплуатацию. Там продолжаются работы по возведению коммуникаций и благоустройству. Во-вторых, аттракционы завезены и смонтированы были недавно. Необходимо уточнить, под каким видом они были завезены, известен ли производитель, год выпуска, имеют ли они документацию.

Источник в госнадзоре отметил, что только за последние два года была запрещена работа около сорока аттракционов только на территории столицы, и большая их часть - на территории Молодежного (Комсомольского) озера.

- После происшествия были обследованы все аттракционы на территории парка Национального Герба. Проведенным мероприятием установлено, что восемь аттракционов не соответствуют нормам безопасности, и они были запрещены для дальнейшего использования. На территории других столичных парков владельцам 38 аттракционов выданы предписания о приостановке эксплуатации до устранения недостатков. Всего на территории Душанбе установлено четыре аттракциона «Пиратский корабль», вместе с аварийным. Их эксплуатация полностью прекращена. Предварительной проверкой установлено, что максимальное допустимое количество человек, которые могут кататься на этом аттракционе за один заход, - 14 человек.

Цена безопасности

На следующий день мы побывали и на самом месте происшествия. Из-за полуденной жары и нехватки тенистых мест отдыхающих в парке почти нет. Но зато рядом с «Пиратским кораблем» расположились несколько мужчин, скорее всего работники парка. Представиться не захотели, но на наши вопросы ответили.

- Перегруза не было, - говорит один из них. - «Корабль» рассчитан на 24 человека, в тот момент на нем их было 21. Скорее всего, причина аварии – техническая. Аттракцион китайского производства и, как мы потом посмотрели, не отличается прочностью. Когда «Корабль» разогнался, его нижний швеллер резко прогнулся, вследствие чего лодка также согнулась и врезалась в моторный отсек. Вследствие удара о железные конструкции пострадали почти половина находящихся в «Корабле».

По словам другого собеседника, многие из тех, кто пользуются аттракционом, нарушают нормы безопасности – прыгают, встают, раскачивают аттракцион во время движения.

- В основном это молодые люди. На наши замечания они не реагируют, порой даже ведут себя агрессивно по отношению к персоналу парка. И это не только у нас. А случись что - отвечать нам.

В Душанбе аттракционы в основном установлены в четырёх парках. Самые «древние» аттракционы расположены в Молодежном (Комсомольском).

Некоторые из них помнят еще пионеров Советского Таджикистана, но до сих пор продолжают работать, со скрежетом крутя свои механизмы.

- Эти аттракционы могут прослужить еще много лет, - говорит контролер детского аттракциона «Солнышко».- Они сделаны из крепкого, советского металла, очень прочны, хотя и не блещут новизной. Сейчас вот постепенно их заменяют новыми аттракционами, китайскими. Но вряд ли они прослужат так долго, как советские.

- Конечно, никто не хочет рисковать здоровьем своих детей, - говорит житель столицы Муродбек. – Но сейчас Молодежный парк – лучший выход для малоимущих семей, чтобы иногда порадовать детей, катая их на аттракционах. Вот построили новый парк на Буни Хисораке, установили там итальянские аттракционы. Говорят, они очень прочны и безопасны. Мы бы рады возить детей туда, но посмотрите, какие там цены. Это надо мне ползарплаты потратить, чтобы мои дети там отдохнули пару часов. Вот и приходится пользоваться дешевыми советскими и китайскими аттракционами. А запретить их, не предоставив альтернативу – прежде всего по ценам, думаю, тоже не выход.