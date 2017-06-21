Лето, жара, сезон отпусков. Кто-то выберет отдых на дорогих курортах за рубежом, мы же предлагаем обзор лучших мест для отдыха в Таджикистане.
У нас в республике есть все условия для того, чтобы не просто комфортно отдохнуть, но заодно поправить здоровье.
Комфортный и активный отдых от AquaClub
Важной особенностью зоны отдыха AquaClub является ее удобное расположение. Комфортный отдых у воды в экологически чистом регионе доступен на расстоянии короткой поездки - AquaClub построен на берегу Нурекского водохранилища всего в 65 км от Душанбе. Сюда не составит труда вырваться на выходные или праздники для того, чтобы потом вернуться к работе или учебе с новыми силами полностью отдохнувшим.
В этом райском уголке вы почувствовали себя туристом средиземноморского курорта. Продуманная инфраструктура, уникальная природа, чистые воды водохранилища – все, что нужно для идеального отдыха на природе, для тех, кто ценит спокойное времяпровождение, и для тех, кто любит острых ощущений. Несмотря на видимую близость с населенным пунктом, вы практически будете отрезаны от мира великолепным чудом - гигантским водохранилищем, площадью 98 км², занесенным в Книгу рекордов Гиннеса. И попасть в AquaClub вы сможете только по воде!
Здесь вы найдете современный и функциональный комплекс, где царит атмосфера душевной теплоты, уюта и комфорта.
Среди ущелья с прекрасной панорамой, обрамленная горами и отсвечивая солнечными бликами, притягивает и манит лазурно-бирюзовая вода. Неописуемая красота горного ландшафта восхищает, а в воздухе витает аромат приключений! При строительстве всего комплекса использованы экологически чистые стройматериалы.
Размещение в AquaClub осуществляется после приобретения путевки в городе Душанбе.
Размещение в комплексе включает следующие услуги:
- встреча гостей в городе Нурек;
- сопровождение гостей при прохождении на охраняемую территорию водохранилища;
- перевозка гостей на водном транспорте до клуба и обратно;
- проживание в уютных номерах;
- трехразовое питание;
- бесплатные услуги (катание на катамаранах, настольный теннис и бильярд).
AquaClub – место для Вас, Вашей семьи и Ваших детей.
При корпоративном заказе для 15 и более человек осуществляется перевозка по маршруту Душанбе-Нурек-Душанбе.
Путевку можно приобрести по адресу: г. Душанбе, ул. Дружба народов, 62.
Контактные телефонные номера: (+992) 93 732-77-77, (+992 37) 222-14-55
Электронная почта: info@aquaclub.tj
Лечение и отдых с гарантированным комфортом – санаторий «Бахористон»
Санаторий «Бахористон» расположен на севере Таджикистана в Согдийской области у берегов Кайраккумского водохранилища.
Благодаря уникальным природно-климатическим факторам Кайраккумского побережья и наличию современной лечебной базы санаторий принимает гостей на санаторно-курортное лечение круглый год. Преимущество здравницы в том, что она находится вдалеке от городского шума и суеты. Умеренный климат, чистый морской воздух, наполненный запахом хвойных деревьев и песчаный пляж – все это дополняет лечение наших гостей особым комфортом и увеличивает оздоровительный эффект.
Наряду с прекрасными природными факторами преимуществом санатория является наличие новейшего медицинского оборудования и современной лаборатории. Все это позволяет проводить качественную диагностику и применять уникальные методы лечения и профилактики заболеваний, входящих в профиль санатория.
Любителей активного отдыха в санатории «Бахористон» порадуют прогулки на катере, гидроциклы, рыбалка, тренажерный зал, теннисный корт и футбольное поле с травяным покрытием (работает прокат спортивного инвентаря). После насыщенного событиями дня к вашим услугам - бильярд, боулинг, дискобар и вечерние шоу-программы.
Для детей предусмотрены свои игровые программы и развлечения, детская площадка на открытом воздухе и, конечно, ласковое море.
Получать удовольствие от отдыха по полной программе смогут и те, для кого отпуск - долгожданная возможность поваляться на благоустроенном пляже и расслабиться в современном SPA-комплексе.
Можно окунуться в теплые волны Кайраккумского моря, поплавать в бассейнах, попариться в сауне с сухим и влажным паром, снять усталость и напряжение шоколадным или медовым обертываниями. Ощутить необыкновенную легкость во всем теле после расслабляющего массажа.
Ознакомительные экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям Согдийской области придутся по вкусу путешественникам.
Непередаваемый национальный колорит и обычаи, а также интересные исторические факты гарантируют вам незабываемый букет впечатлений.
К вашим услугам трехразовое питание по системе «шведский стол». Специально разработанное меню представляет собой диетические блюда, приготовленные таким образом, чтоб максимально сохранить полезные свойства продуктов.
Хотите поужинать в теплой романтичной атмосфере, послушать тихую музыку и попробовать блюда национальной или европейской кухни? Приглашаем Вас в ресторан «Авранг» - островок изысканности и вкуса.
Санаторий «Бахористон» сделает все, чтоб ваш отпуск удался, и вы вернулись домой отдохнувшими, загорелыми, полными энергии и массой положительных эмоций.
Санаторий «Бахористон» рад приветствовать гостей снова и снова!
Контакты: Республика Таджикистан, г. Гулистон
Контактные телефоны: +992 44 640-66-40, +992 92 858-55-55, +992 90 727-55-55
Email: info@bahoriston.tj
Правильный выбор для вашего отдыха в комплексе «Кохи Малика»
Комплекс «Кохи Малика» предлагает 27 современных и комфортабельных номеров с видом на горы и реку Варзоб.
Вы хотите отдохнуть и насладиться красотами природы Таджикистана с европейским комфортом, не выезжая далеко от столицы? Добро пожаловать в элитный загородный комплекс «Кохи Малика», который находится в живописном уголке Варзобского ущелья всего в 20-ти километрах от Душанбе, где созданы идеальные условия для отдыха и развлечений.
Отличное место для проведения корпоративных праздников, деловых встреч, семинаров, банкетов, свадебных торжеств и семейного отдыха.
Ресторан «Кохи Малика» оснащен террасой, которая вмещает до 200 гостей и предлагает гостям блюда восточной и европейской кухни из экологически чистых продуктов Таджикского края.
Лобби-бар приветствует гостей отеля и предлагает свою элегантную атмосферу для дружеской беседы или деловой встречи. В баре вам предложат широкий ассортимент всевозможных напитков и различных закусок.
Вход на территорию комплекса бесплатный!
Аренда конференц-зала — 2300 TJS / 12 часов
Аренда топчана — 100 TJS / 24 часа
Бассейн — 70 TJS / день
Сауна на 10 человек — 2000 TJS / 6 часов
Детский бассейн — бесплатно
Наш адрес: Душанбе, Варзоб - 20 км
Контактные телефоны: +992 882-20-20-20, +992 982-20-20-20
Отдых у целебных источников – санаторий «Эдем Аква»
Новый благоустроенный санаторий «Эдем Аква» вы найдете в заповедной части живописнейшего ущелья реки Каратаг в Шахринавском районе Республики Таджикистан. Курорт предлагает уютные двух и трехместные номера со всеми удобствами и горячей водой.
Имеется круглогодичный бассейн с подогревом воды, оборудованный спортивный комплекс с открытой площадкой для игр, сауну с сухим и мокрым паром, столовую европейской и восточной кухни, кафе-бар, шашлычную, удачно вписанные и дополняющие естественный ландшафт местности. Неподалеку от санатория находится водопад Куран.
Для любителей уединенного и семейного отдыха обустроены специальные места с катами в реликтовой роще с редчайшими вечнозелеными растениями у самого берега реки. Под присмотром и рекомендациям опытных врачей-курортологов клиенты смогут принять особенные водные и грязевые процедуры.
Уникальная минеральная вода с зарекомендовавшим себя брендом «Вода Каратагская» по своим качествам не уступает лучшим мировым аналогам и реально помогает при желудочно-кишечных, урологических, почечно-каменных, сердечно-сосудистых заболеваниях.
Естественная экология, чистый горный воздух и целебные природные источники минеральной воды в самые кратчайшие сроки помогут вам восстановить здоровье и отдохнуть за весьма доступные цены!
В курортную карту входить: отапливаемые номер, круглогодичный бассейн с подогревом воды, спортзал, сауна, 3-х разовое питание, особенные водные и грязевые процедуры, магнитотерапия и лазерная терапия, прессотерапия и многое другое.
Адрес санатория: Шахринавский район, поселок Куран.
Представительство в г. Душанбе расположено по адресу: ул.Бухоро,18 пер.2
Контактные телефоны: (+992) 987 259195; 93-333-9263; 95-172-54-45
Уникальные радоновые воды «Сароб» помогут вам восстановить силы и здоровье
«Сароб» - круглогодичный гостинично-оздоровительный комплекс, расположенный в одном из живописнейших уголков Таджикистана – Варзобском ущелье, на высоте около 2000 метров над уровнем моря.
«Сароб» представлен двумя комплексами: гостинично-оздоровительным и гостинично-рекреационным.
На территории санатория находится уникальный радоновый источник, единственный в мире термальный гейзер с температурой +98°C. Горячие минеральные источники Ходжа-Оби-Гарма известны с давних времён. Они выходят из зоны разлома и трещин в красных гранитах. Воды, близкие по составу к здешним, находятся лишь во Франции, в местечке Шамони.
Радоновый бассейн находится прямо на территории санатория. Радоновые воды применяются не только в виде ванн, но и в виде душей, орошений, питьевого лечения.
Немаловажное лечебное действие оказывает высокогорный климат, с умеренно-жарким летом, снежной, но без сильных морозов, зимой, сухим воздухом. На территории курорта произрастает более 30 видов лекарственных растений, которые широко применяются в медицине.
Гостинично-оздоровительный комплекс «Сароб» имеет все условия для комфортабельного проживания и качественного курортного лечения.
«Сароб» - это великолепная возможность сменить шум и пыль города на целебный воздух, настоянный на лечебных травах и насыщенный живительной силой гор. «Сароб» - это место, где суета городской жизни сменяется размеренным течением неспешного комфортного отдыха. «Сароб» - это мир здоровья, уюта и красоты, насыщенный жизненной энергией и умиротворением.
Адрес гостинично-оздоровительного комплекса «Сароб»: Таджикистан, Варзобский район, курорт «Ходжа-оби-Гарм»
Контактный телефон: (+992) 934-11-11-11
E-mail: sarob_@bk.ru
Более подробная информация о лечении и противопоказаниях на сайте http://sarob.ru
Активный и незабываемый отдых в «Пули Сангин»
«Пули Сангин» – это современная многофункциональная зона отдыха, которая занимает территорию в 5 гектар в одноименном джамоате города Нурека, в 50 км юго-восточнее Душанбе.
Инвестором данного проекта выступают собственники гостиницы Asia Grand Hotel (Душанбе) и иностранные партнёры.
Зона отдыха «Пули Сангин» расположена в экологически чистом районе с прекрасными природно-климатическими условиями. Непосредственная близость реки Вахш смягчает местный жаркий субтропический климат и позволяет получать естественную прохладу в летний период.
На территории зоны отдыха расположено несколько корпусов гостиничного типа, состоящие из нескольких VIP-апартаментов для взыскательных клиентов, Национальный 3-комнатный зал, улучшенные номера «Люкс», а также номера в хостеле. В перспективе здесь намечается строительство дополнительных гостиничных корпусов, и общий номерной фонд зоны отдыха-санатория будет доведен до 200-300 номеров уровня 4-5*.
Только в «Пули Сангин» вы найдете собственный ипподром и конюшню с породистыми жеребцами. Здесь можно покататься верхом, научиться езде на лошадях или прокатить своих детей на миниатюрных пони. Любители экзотики и старины смогут провести фотосессию и прокатиться по территории зоны отдыха на древней арбе, запряженной в лошадь или на фаэтоне образца 19 века.
Гостям зоны отдыха предоставляется в бесплатное пользование футбольное поле, огороженная площадка для баскетбола, площадка для пляжного волейбола, и платный теннисный корт. Также есть бильярд и столы для настольного тенниса.
Главной гордостью зоны отдыха являются современные удобные бассейны для детей и взрослых с прозрачной прогретой водой, а также искусственный пляж у берегов реки Вахш с большим числом шезлонгов и навесов.
Для тех, кто любит философствовать или неспеша общаться с друзьями и близкими, созерцая спокойный ход прохладных вод реки, «Пули Сангин» предлагает красивые резные беседки с удобными столами и креслами и национальной тахтой (топчаны).
Хотя «Пули Сангин» – это зона для отдыха и релаксации, мы также приветствуем проведение у нас деловых встреч, тренингов и конференций, team-building и staff-retreat. Универсальный зал для конференций и фуршета позволяет вместить от 100 до 200 человек. К вашим услугам высокоскоростной интернет wi-fi, недорогие обеды и кофе-брейки, большая стоянка для авто.
Современная комфортная дорога и удобный тоннель делают путь из Душанбе в Нурек легким и комфортным, а поездка в одну сторону не превышает 40-50 минут. При каких-то сомнениях или отсутствии собственного транспорта, «Пули Сангин» готова предоставить вам услугу трансфера из столицы и обратно.
Более подробно ознакомиться с нашими услугами и апартаментами вы сможете по ссылке.
Адрес зоны отдыха: Туткавул, ул. Ализода, 30 (при въезде в город Нурек есть баннера с указателями)
Телефон для справок: 44 601 2002
«Пули Сангин» – территория хорошего настроения!
Старейший санаторий страны - Ходжа Оби Гарм – приглашает гостей
Бальнеоклиматический курорт Ходжа Оби Гарм, основанный в 1935 году, расположен в 48 км к северу от города Душанбе, в центральной части южного склона Гиссарского хребта, на высоте 1740-1960 метров над уровнем моря.
В санатории функционирует 900 мест для больных с заболеваниями органов кровообращения, движения и опоры, нервной системы, гинекологических болезнями. Имеются пароэманаторий, водолечебницы (ванны, души, бассейны). В санатории «Ходжа Оби Гарм» уникальный целебный горячий природный пар.
Живописные окрестности курорта, разнообразная древесная (в т. ч. грецкий орех, чинар, каштан, белая акация) и кустарниковая растительность, каскады водопадов горных рек создают благоприятные условия для отдыха. Наряду с горным климатом основным природный лечение фактор — термальные (65 -95°С) слабоминерализованные (0,4 -0,5 г/л) азотные хлоридно-гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатные натриевые воды (сут. дебит св. 1100 м3), применяемые для ванн, душей, орошений. В лечебных целях используют также естественный, свободно выходящий на поверхность земли пар, конденсат которого представляет собой слабоминерализованную хлоридно-гидрокарбонатную натриевую воду с концентрацией радона до 22 нКи/л (темп-ра 92°С).
В этом санатории вы сможете получить качественно лечение болезней нервной системы, периферической вегетативной нервной системы, кожных и гинекологических заболеваний, восстановиться после травм центральной нервной системы и заболеваний.
Цены в санатории «Ходжа Оби Гарм» доступны для всех. Сутки в обычных номерах вам обойдутся в 130 сомони, в полулюксах – в 200 сомони, в комнатах повышенной комфортности – в 480 сомони.
Адрес: расположен в 48 км к северу от Душанбе в живописном ущелье южного склона Гиссарского хребта.
Контактные телефоны: (+992) 907-76-74-27, 93-741-94-94.
Санаторий «Зумрад» - крупный оздоровительный комплекс
В одном из красивейших уголков, в трех километрах от города Исфары, на северном склоне Туркестанского хребта расположен бальнеоклиматический санаторий «Зумрад».
Санаторий «Зумрад» является крупнейшей многопрофильной здравницей Республики Таджикистан и пользуется популярностью далеко за пределами республики. Здесь ежегодно восстанавливают свое здоровье около 11 тыс. граждан республики и стран ближнего зарубежья.
Благодаря чистому горному воздуху и удивительной красоты природе, здравница не оставит равнодушным ни одного отдыхающего.
Здравница предназначена преимущественно для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, гинекологической и мужской половой сферы, болезней нарушения обмена веществ и органов пищеварения.
«Зумрад» - здравница, состоящая из четырех спальных корпусов и двух коттеджей на 500 мест, трех лечебных корпусов с пропускной способностью 300 процедур в час, оборудованного зала лечебной физкультуры, столовой на 500 мест, киноконцертного зала, библиотеки, чайханы национального типа имени Абуали ибни Сино с баром, музей народной медицины имени Мирзо Олимова, кафетерия, рентгеновского кабинета и отделения функциональной диагностики, клинической и биохимической лабораторий, отделения стоматологии с лечебно-ортопедическими кабинетами. Здравница оказывает более 20 видов бытовых и коммунальных услуг.
Номера делятся на 3 категории: бюджетный вариант, полулюкс и люкс. В каждой жилой комнате установлены холодильник и телевизор, а также собственный санузел и душевая, кроме бюджетных номеров.
Пансионат также предлагает разнообразную программу экскурсий и посещение музеев.
Все подробности об условиях заказа путевки и размещения вы можете найти на сайте здравницы - http://zumrad.tj/
Адрес: Республика Таджикистан, Согдийская область, город Исфара, ул. Собитова 200
Контактные телефоны: +992 3462 2 20 54, +992 92 879 10 01