Лето, жара, сезон отпусков. Кто-то выберет отдых на дорогих курортах за рубежом, мы же предлагаем обзор лучших мест для отдыха в Таджикистане.

У нас в республике есть все условия для того, чтобы не просто комфортно отдохнуть, но заодно поправить здоровье.

Комфортный и активный отдых от AquaClub

Важной особенностью зоны отдыха AquaClub является ее удобное расположение. Комфортный отдых у воды в экологически чистом регионе доступен на расстоянии короткой поездки - AquaClub построен на берегу Нурекского водохранилища всего в 65 км от Душанбе. Сюда не составит труда вырваться на выходные или праздники для того, чтобы потом вернуться к работе или учебе с новыми силами полностью отдохнувшим.

В этом райском уголке вы почувствовали себя туристом средиземноморского курорта. Продуманная инфраструктура, уникальная природа, чистые воды водохранилища – все, что нужно для идеального отдыха на природе, для тех, кто ценит спокойное времяпровождение, и для тех, кто любит острых ощущений. Несмотря на видимую близость с населенным пунктом, вы практически будете отрезаны от мира великолепным чудом - гигантским водохранилищем, площадью 98 км², занесенным в Книгу рекордов Гиннеса. И попасть в AquaClub вы сможете только по воде!

Здесь вы найдете современный и функциональный комплекс, где царит атмосфера душевной теплоты, уюта и комфорта.

Среди ущелья с прекрасной панорамой, обрамленная горами и отсвечивая солнечными бликами, притягивает и манит лазурно-бирюзовая вода. Неописуемая красота горного ландшафта восхищает, а в воздухе витает аромат приключений! При строительстве всего комплекса использованы экологически чистые стройматериалы.

Размещение в AquaClub осуществляется после приобретения путевки в городе Душанбе.

Размещение в комплексе включает следующие услуги:

- встреча гостей в городе Нурек;

- сопровождение гостей при прохождении на охраняемую территорию водохранилища;

- перевозка гостей на водном транспорте до клуба и обратно;

- проживание в уютных номерах;

- трехразовое питание;

- бесплатные услуги (катание на катамаранах, настольный теннис и бильярд).

AquaClub – место для Вас, Вашей семьи и Ваших детей.

При корпоративном заказе для 15 и более человек осуществляется перевозка по маршруту Душанбе-Нурек-Душанбе.

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Путевку можно приобрести по адресу: г. Душанбе, ул. Дружба народов, 62.

Контактные телефонные номера: (+992) 93 732-77-77, (+992 37) 222-14-55

Электронная почта: info@aquaclub.tj

Лечение и отдых с гарантированным комфортом – санаторий «Бахористон»

Санаторий «Бахористон» расположен на севере Таджикистана в Согдийской области у берегов Кайраккумского водохранилища.

Благодаря уникальным природно-климатическим факторам Кайраккумского побережья и наличию современной лечебной базы санаторий принимает гостей на санаторно-курортное лечение круглый год. Преимущество здравницы в том, что она находится вдалеке от городского шума и суеты. Умеренный климат, чистый морской воздух, наполненный запахом хвойных деревьев и песчаный пляж – все это дополняет лечение наших гостей особым комфортом и увеличивает оздоровительный эффект.

Наряду с прекрасными природными факторами преимуществом санатория является наличие новейшего медицинского оборудования и современной лаборатории. Все это позволяет проводить качественную диагностику и применять уникальные методы лечения и профилактики заболеваний, входящих в профиль санатория.

Любителей активного отдыха в санатории «Бахористон» порадуют прогулки на катере, гидроциклы, рыбалка, тренажерный зал, теннисный корт и футбольное поле с травяным покрытием (работает прокат спортивного инвентаря). После насыщенного событиями дня к вашим услугам - бильярд, боулинг, дискобар и вечерние шоу-программы.

Для детей предусмотрены свои игровые программы и развлечения, детская площадка на открытом воздухе и, конечно, ласковое море.

Получать удовольствие от отдыха по полной программе смогут и те, для кого отпуск - долгожданная возможность поваляться на благоустроенном пляже и расслабиться в современном SPA-комплексе.

Можно окунуться в теплые волны Кайраккумского моря, поплавать в бассейнах, попариться в сауне с сухим и влажным паром, снять усталость и напряжение шоколадным или медовым обертываниями. Ощутить необыкновенную легкость во всем теле после расслабляющего массажа.

Ознакомительные экскурсии по историческим и культурным достопримечательностям Согдийской области придутся по вкусу путешественникам.

Непередаваемый национальный колорит и обычаи, а также интересные исторические факты гарантируют вам незабываемый букет впечатлений.

К вашим услугам трехразовое питание по системе «шведский стол». Специально разработанное меню представляет собой диетические блюда, приготовленные таким образом, чтоб максимально сохранить полезные свойства продуктов.

Хотите поужинать в теплой романтичной атмосфере, послушать тихую музыку и попробовать блюда национальной или европейской кухни? Приглашаем Вас в ресторан «Авранг» - островок изысканности и вкуса.

Санаторий «Бахористон» сделает все, чтоб ваш отпуск удался, и вы вернулись домой отдохнувшими, загорелыми, полными энергии и массой положительных эмоций.

Санаторий «Бахористон» рад приветствовать гостей снова и снова!

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Контакты: Республика Таджикистан, г. Гулистон

Контактные телефоны: +992 44 640-66-40, +992 92 858-55-55, +992 90 727-55-55

Email: info@bahoriston.tj

http://www.bahoriston.com

Правильный выбор для вашего отдыха в комплексе «Кохи Малика»

Комплекс «Кохи Малика» предлагает 27 современных и комфортабельных номеров с видом на горы и реку Варзоб.

Вы хотите отдохнуть и насладиться красотами природы Таджикистана с европейским комфортом, не выезжая далеко от столицы? Добро пожаловать в элитный загородный комплекс «Кохи Малика», который находится в живописном уголке Варзобского ущелья всего в 20-ти километрах от Душанбе, где созданы идеальные условия для отдыха и развлечений.

Отличное место для проведения корпоративных праздников, деловых встреч, семинаров, банкетов, свадебных торжеств и семейного отдыха.

Ресторан «Кохи Малика» оснащен террасой, которая вмещает до 200 гостей и предлагает гостям блюда восточной и европейской кухни из экологически чистых продуктов Таджикского края.

Лобби-бар приветствует гостей отеля и предлагает свою элегантную атмосферу для дружеской беседы или деловой встречи. В баре вам предложат широкий ассортимент всевозможных напитков и различных закусок.

Вход на территорию комплекса бесплатный!

Аренда конференц-зала — 2300 TJS / 12 часов

Аренда топчана — 100 TJS / 24 часа

Бассейн — 70 TJS / день

Сауна на 10 человек — 2000 TJS / 6 часов

Детский бассейн — бесплатно

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Наш адрес: Душанбе, Варзоб - 20 км

Контактные телефоны: +992 882-20-20-20, +992 982-20-20-20

www.kokhimalika.tj

Отдых у целебных источников – санаторий «Эдем Аква»

Новый благоустроенный санаторий «Эдем Аква» вы найдете в заповедной части живописнейшего ущелья реки Каратаг в Шахринавском районе Республики Таджикистан. Курорт предлагает уютные двух и трехместные номера со всеми удобствами и горячей водой.

Имеется круглогодичный бассейн с подогревом воды, оборудованный спортивный комплекс с открытой площадкой для игр, сауну с сухим и мокрым паром, столовую европейской и восточной кухни, кафе-бар, шашлычную, удачно вписанные и дополняющие естественный ландшафт местности. Неподалеку от санатория находится водопад Куран.

Для любителей уединенного и семейного отдыха обустроены специальные места с катами в реликтовой роще с редчайшими вечнозелеными растениями у самого берега реки. Под присмотром и рекомендациям опытных врачей-курортологов клиенты смогут принять особенные водные и грязевые процедуры.

Уникальная минеральная вода с зарекомендовавшим себя брендом «Вода Каратагская» по своим качествам не уступает лучшим мировым аналогам и реально помогает при желудочно-кишечных, урологических, почечно-каменных, сердечно-сосудистых заболеваниях.

Естественная экология, чистый горный воздух и целебные природные источники минеральной воды в самые кратчайшие сроки помогут вам восстановить здоровье и отдохнуть за весьма доступные цены!

В курортную карту входить: отапливаемые номер, круглогодичный бассейн с подогревом воды, спортзал, сауна, 3-х разовое питание, особенные водные и грязевые процедуры, магнитотерапия и лазерная терапия, прессотерапия и многое другое.

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Адрес санатория: Шахринавский район, поселок Куран.

Представительство в г. Душанбе расположено по адресу: ул.Бухоро,18 пер.2

Контактные телефоны: (+992) 987 259195; 93-333-9263; 95-172-54-45

Уникальные радоновые воды «Сароб» помогут вам восстановить силы и здоровье

«Сароб» - круглогодичный гостинично-оздоровительный комплекс, расположенный в одном из живописнейших уголков Таджикистана – Варзобском ущелье, на высоте около 2000 метров над уровнем моря.

«Сароб» представлен двумя комплексами: гостинично-оздоровительным и гостинично-рекреационным.

На территории санатория находится уникальный радоновый источник, единственный в мире термальный гейзер с температурой +98°C. Горячие минеральные источники Ходжа-Оби-Гарма известны с давних времён. Они выходят из зоны разлома и трещин в красных гранитах. Воды, близкие по составу к здешним, находятся лишь во Франции, в местечке Шамони.

Радоновый бассейн находится прямо на территории санатория. Радоновые воды применяются не только в виде ванн, но и в виде душей, орошений, питьевого лечения.

Немаловажное лечебное действие оказывает высокогорный климат, с умеренно-жарким летом, снежной, но без сильных морозов, зимой, сухим воздухом. На территории курорта произрастает более 30 видов лекарственных растений, которые широко применяются в медицине.

Гостинично-оздоровительный комплекс «Сароб» имеет все условия для комфортабельного проживания и качественного курортного лечения.

«Сароб» - это великолепная возможность сменить шум и пыль города на целебный воздух, настоянный на лечебных травах и насыщенный живительной силой гор. «Сароб» - это место, где суета городской жизни сменяется размеренным течением неспешного комфортного отдыха. «Сароб» - это мир здоровья, уюта и красоты, насыщенный жизненной энергией и умиротворением.

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Адрес гостинично-оздоровительного комплекса «Сароб»: Таджикистан, Варзобский район, курорт «Ходжа-оби-Гарм»

Контактный телефон: (+992) 934-11-11-11

E-mail: sarob_@bk.ru

Более подробная информация о лечении и противопоказаниях на сайте http://sarob.ru

Активный и незабываемый отдых в «Пули Сангин»

«Пули Сангин» – это современная многофункциональная зона отдыха, которая занимает территорию в 5 гектар в одноименном джамоате города Нурека, в 50 км юго-восточнее Душанбе.

Инвестором данного проекта выступают собственники гостиницы Asia Grand Hotel (Душанбе) и иностранные партнёры.

Зона отдыха «Пули Сангин» расположена в экологически чистом районе с прекрасными природно-климатическими условиями. Непосредственная близость реки Вахш смягчает местный жаркий субтропический климат и позволяет получать естественную прохладу в летний период.

На территории зоны отдыха расположено несколько корпусов гостиничного типа, состоящие из нескольких VIP-апартаментов для взыскательных клиентов, Национальный 3-комнатный зал, улучшенные номера «Люкс», а также номера в хостеле. В перспективе здесь намечается строительство дополнительных гостиничных корпусов, и общий номерной фонд зоны отдыха-санатория будет доведен до 200-300 номеров уровня 4-5*.

Только в «Пули Сангин» вы найдете собственный ипподром и конюшню с породистыми жеребцами. Здесь можно покататься верхом, научиться езде на лошадях или прокатить своих детей на миниатюрных пони. Любители экзотики и старины смогут провести фотосессию и прокатиться по территории зоны отдыха на древней арбе, запряженной в лошадь или на фаэтоне образца 19 века.

Гостям зоны отдыха предоставляется в бесплатное пользование футбольное поле, огороженная площадка для баскетбола, площадка для пляжного волейбола, и платный теннисный корт. Также есть бильярд и столы для настольного тенниса.

Главной гордостью зоны отдыха являются современные удобные бассейны для детей и взрослых с прозрачной прогретой водой, а также искусственный пляж у берегов реки Вахш с большим числом шезлонгов и навесов.

Для тех, кто любит философствовать или неспеша общаться с друзьями и близкими, созерцая спокойный ход прохладных вод реки, «Пули Сангин» предлагает красивые резные беседки с удобными столами и креслами и национальной тахтой (топчаны).

Хотя «Пули Сангин» – это зона для отдыха и релаксации, мы также приветствуем проведение у нас деловых встреч, тренингов и конференций, team-building и staff-retreat. Универсальный зал для конференций и фуршета позволяет вместить от 100 до 200 человек. К вашим услугам высокоскоростной интернет wi-fi, недорогие обеды и кофе-брейки, большая стоянка для авто.

Современная комфортная дорога и удобный тоннель делают путь из Душанбе в Нурек легким и комфортным, а поездка в одну сторону не превышает 40-50 минут. При каких-то сомнениях или отсутствии собственного транспорта, «Пули Сангин» готова предоставить вам услугу трансфера из столицы и обратно.

Более подробно ознакомиться с нашими услугами и апартаментами вы сможете по ссылке.

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Адрес зоны отдыха: Туткавул, ул. Ализода, 30 (при въезде в город Нурек есть баннера с указателями)

Телефон для справок: 44 601 2002

«Пули Сангин» – территория хорошего настроения!

Старейший санаторий страны - Ходжа Оби Гарм – приглашает гостей

Бальнеоклиматический курорт Ходжа Оби Гарм, основанный в 1935 году, расположен в 48 км к северу от города Душанбе, в центральной части южного склона Гиссарского хребта, на высоте 1740-1960 метров над уровнем моря.

В санатории функционирует 900 мест для больных с заболеваниями органов кровообращения, движения и опоры, нервной системы, гинекологических болезнями. Имеются пароэманаторий, водолечебницы (ванны, души, бассейны). В санатории «Ходжа Оби Гарм» уникальный целебный горячий природный пар.

Живописные окрестности курорта, разнообразная древесная (в т. ч. грецкий орех, чинар, каштан, белая акация) и кустарниковая растительность, каскады водопадов горных рек создают благоприятные условия для отдыха. Наряду с горным климатом основным природный лечение фактор — термальные (65 -95°С) слабоминерализованные (0,4 -0,5 г/л) азотные хлоридно-гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатные натриевые воды (сут. дебит св. 1100 м3), применяемые для ванн, душей, орошений. В лечебных целях используют также естественный, свободно выходящий на поверхность земли пар, конденсат которого представляет собой слабоминерализованную хлоридно-гидрокарбонатную натриевую воду с концентрацией радона до 22 нКи/л (темп-ра 92°С).

В этом санатории вы сможете получить качественно лечение болезней нервной системы, периферической вегетативной нервной системы, кожных и гинекологических заболеваний, восстановиться после травм центральной нервной системы и заболеваний.

Цены в санатории «Ходжа Оби Гарм» доступны для всех. Сутки в обычных номерах вам обойдутся в 130 сомони, в полулюксах – в 200 сомони, в комнатах повышенной комфортности – в 480 сомони.

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Адрес: расположен в 48 км к северу от Душанбе в живописном ущелье южного склона Гиссарского хребта.

Контактные телефоны: (+992) 907-76-74-27, 93-741-94-94.

Санаторий «Зумрад» - крупный оздоровительный комплекс

В одном из красивейших уголков, в трех километрах от города Исфары, на северном склоне Туркестанского хребта расположен бальнеоклиматический санаторий «Зумрад».

Санаторий «Зумрад» является крупнейшей многопрофильной здравницей Республики Таджикистан и пользуется популярностью далеко за пределами республики. Здесь ежегодно восстанавливают свое здоровье около 11 тыс. граждан республики и стран ближнего зарубежья.

Благодаря чистому горному воздуху и удивительной красоты природе, здравница не оставит равнодушным ни одного отдыхающего.

Здравница предназначена преимущественно для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, гинекологической и мужской половой сферы, болезней нарушения обмена веществ и органов пищеварения.

«Зумрад» - здравница, состоящая из четырех спальных корпусов и двух коттеджей на 500 мест, трех лечебных корпусов с пропускной способностью 300 процедур в час, оборудованного зала лечебной физкультуры, столовой на 500 мест, киноконцертного зала, библиотеки, чайханы национального типа имени Абуали ибни Сино с баром, музей народной медицины имени Мирзо Олимова, кафетерия, рентгеновского кабинета и отделения функциональной диагностики, клинической и биохимической лабораторий, отделения стоматологии с лечебно-ортопедическими кабинетами. Здравница оказывает более 20 видов бытовых и коммунальных услуг.

Номера делятся на 3 категории: бюджетный вариант, полулюкс и люкс. В каждой жилой комнате установлены холодильник и телевизор, а также собственный санузел и душевая, кроме бюджетных номеров.

Пансионат также предлагает разнообразную программу экскурсий и посещение музеев.

Все подробности об условиях заказа путевки и размещения вы можете найти на сайте здравницы - http://zumrad.tj/

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Адрес: Республика Таджикистан, Согдийская область, город Исфара, ул. Собитова 200

Контактные телефоны: +992 3462 2 20 54, +992 92 879 10 01