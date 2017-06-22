Праздник в честь окончания священного месяца Рамазан — Ид аль Фитр будет отмечаться в Таджикистане 26 июня. В этот день в 6 часов утра во всех мечетях страны состоится праздничная молитва в честь окончания священного месяца.

Дату празднования Иди Рамазон утвердил сегодня Совет улемов Таджикистана, куда входят 25 духовных лиц страны, сообщил главы Совета улемов, муфтий Саидмукаррам Абдулкодирзода.

В соответствии с традициями Ислама, после месячного поста наступает период разговения, и мусульмане празднуют Ид аль Фитр. В этот день мусульмане, после уплаты обязательной милостыни (закят аль-фитр) и совместной молитвы (салят аль-ид) посещают могилы усопших близких, ходят другу к другу в гости, накрывают праздничный дастархан.

Согласно Закону Таджикистана «О праздничных днях», Иди Рамазон объявлен выходным днем. Так как в Таджикистане в этом году окончание священного месяца Рамазан выпадало на понедельник, 26 июня, и следующий день тоже праздничный — День национального единства, то отдыхать таджикистанцы будут четыре дня – суббота, воскресенье, понедельник и вторник.

Священный месяц Рамазан в этом году начался 27 мая. В течение тридцати дней мусульмане воздерживались от приема воды и пищи в светлое время суток.

Как напомнили в Комитете по делам религии, никаких ограничений по поводу празднования Иди Рамазон нет. Однако есть рекомендации - не заниматься расточительством в накрытии дастарханов и следить за детьми на время ид-гардак (детские праздничные гуляния).

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