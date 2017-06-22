Президент Таджикистана призвал свой народ не быть расточительным в мусульманские праздники, быть экономными и толерантными.

Накануне Ид аль-Фитр президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился, чтобы «во время подготовки праздничных дастарханов благородный народ Таджикистана устраивал скромные дастарханы, не допускал расточительства, подражания и излишества, был экономным, толерантным и вместо того, чтобы накрыть пышный дастархан, обогащался нравственно», - сообщает пресс-служба президента РТ.

Праздник в честь окончания священного месяца Рамазан — Ид аль Фитр будет отмечаться в Таджикистане 26 июня. В этот день в 6 часов утра во всех мечетях страны состоится праздничная молитва в честь окончания священного месяца.

Как напомнили в Комитете по делам религии, никаких ограничений по поводу празднования Иди Рамазон нет. Однако есть рекомендации - не заниматься расточительством в накрытии дастарханов и следить за детьми на время ид-гардак (детские праздничные гуляния).

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