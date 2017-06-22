Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан со ссылкой на данные Агентства по гидрометеорологии страны сообщает, что с 24 по 25 июня 2017 года местами по республике ожидается комплекс метеорологических явлений: дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 27 м/с.

КЧС настоятельно просит жителей:

При выходе на улицу будьте внимательны и осторожны;

При парковке автотранспорта быть предельно внимательными;

Избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин;

Быть осторожными при использовании горных дорог, так как есть вероятность схода селевых паводков и камнепадов.

При необходимости обращайтесь по телефону (+992) 223-13-11 или 112! Просим граждан соблюдать бдительность.