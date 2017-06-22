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На сайте Службы новостей ООН опубликована информация о посещении Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Республики Таджикистан, в которой более подробно рассказано о визите и усилиях Таджикистана по достижению устойчивого развития.

В начале июня Генеральный секретарь ООН посетил с официальным рабочим визитом пять стран Центральной Азии – Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

11-12 июня этого года в рамках своего визита в страны Центральной Азии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш совершил визит в Республику Таджикистан. Вечером 11 июня 2017 года президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретился с Генеральным секретарем ООН Наций Антониу Гутерришем.

В ходе встречи обсуждались основные вопросы сотрудничества между Таджикистаном и Организацией Объединенных Наций за 25 летний период членства страны в ООН, роль ООН и ее специализированных учреждений в укреплении мира и стабильности, содействии экономическому и социальному развитию страны. Было отмечено, что за этот период Таджикистан наладил конструктивное и плодотворное сотрудничество с 23 программами и специализированными учреждениями ООН и были созданы благоприятные условия для их эффективной работы.

Президент Республики Таджикистан, высоко оценивая сотрудничество с ООН в целях успешного продвижения программ и проектов, связанных с социально – экономическим развитием страны, подчеркнул, что Национальная стратегия развития Таджикистана была разработана в сотрудничестве с ООН, исходя из основных задач по достижению целей новой глобальной повестки дня до 2030 года.

Ссылаясь на вклад Таджикистана в реализацию повестки ООН, было отмечено, что страна будет продолжать продвигать свои инициативы на международном уровне в целях осуществления конкретных мер в области комплексного управления водными ресурсами. В этом плане было отмечено, что Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» за 2018-2028 гг. является важным шагом в реализации Целей устойчивого развития, связанных с водными ресурсами в регионе и в мире.

В этой связи глава государства призвал Генерального секретаря ООН оказать содействие в организации мероприятий, связанных с Новым десятилетием, в том числе специальных сессий в рамках Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, 19 сентября 2017 года) и Конференции высокого уровня в городе Душанбе (май или июнь 2018 года).

Учитывая стратегическую важность достижения энергетической независимости для Таджикистана, президент страны поддержал глобальные инициативы «Устойчивая энергетика для всех» также инициативы Международного десятилетия устойчивой энергетики на 2014-2024 гг. В связи с этим было отмечено, что энергетические проекты Таджикистана реализуются на благо всех стран региона. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил международные инициативы президента Республики Таджикистан в решении вопросов, связанных с водой, и подчеркнул, что ООН и ее учреждения буду способствовать процессу реализации этих инициатив.

Во время встречи стороны также обменялись мнением по проблемам борьбы с терроризмом и экстремизмом. Было отмечено, что с учетом географического расположения Таджикистана, особенно протяженной границы с Афганистаном, борьба с современными вызовами и угрозами имеет фундаментальное значение для страны. В связи с этим было отмечено, что Организация Объединенных Наций должна играть центральную роль в качестве международного института по координации усилий в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом. В этой связи принятие конкретных мер по предотвращению и борьбе с незаконным оборотом наркотиков, который является одним из основных источников финансирования терроризма, было сочтено необходимым. Кроме того, стороны выразили готовность укреплять конструктивное сотрудничество в обеспечении безопасности и стабильности в регионе и в мире, в борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе в предотвращении привлечения молодых людей в ряды террористических групп, а также способствовать урегулированию ситуации в Афганистане. В ходе встречи также были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Утром 12 июня в «Кохи Навруз» с участием представителей региональных организаций, специализированных учреждений ООН, дипломатических миссий, руководства и экспертов из правительственных учреждений страны прошла конференция высокого уровня под названием «Укрепление партнерства в целях обеспечения устойчивого развития в контексте современных вызовов и угроз».

Во время своего выступления на саммите, президент Таджикистана Эмомали Рахмон обратил внимание на необходимость укрепления и расширения сотрудничества и прочного партнерства для достижения целей устойчивого развития.

Касательно изменению климата было отмечено, что Таджикистан ратифицировал Парижское соглашение, реализация которого обеспечивает благоприятные условия для решения проблем, связанных с изменением климата, и что правительство принимает необходимые меры в соответствии с приоритетами экологической политики государства для адаптации к изменению климата и уменьшению опасности бедствий.

В конце своего выступления, глава государства обратил внимание на глобальные инициативы по вопросам управления водными ресурсами, призвал государства-члены ООН, международные и региональные организации внести свой вклад в реализацию нового Международного десятилетия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своей приветственной речи отметил, что выбранный Таджикистаном путь к обеспечению экономического и социального развития, находится в полном согласии с 17 Целями устойчивого развития.

Глава ООН отметил, что, несмотря на проблемы гражданской войны, с которыми столкнулся Таджикистан после обретения независимости, страна преуспела в осуществлении целей в области развития, включая сокращение уровня бедности, обеспечения устойчивого экономического развития, охраны окружающей среды, доступа к питьевой воды и санитарии, а также сокращения материнской и детской смертности.

Отмечая важность роли государства в устойчивом экономическом и социальном развитии, он подчеркнул необходимость активного участия гражданского общества, в том числе женщин и молодежи, а также наиболее уязвимых слоев общества в этом процессе.

12 июня Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после участия в Саммите высокого уровня под названием «Укрепление партнерства в целях обеспечения устойчивого развития в условиях современных вызовов и угроз» посетил Сарезское озеро, которое считается одним из крупнейших источников питьевой воды.

Во время визита на Сарезское озеро был представлен доклад об инициативе президента Эмомали Рахмона о важности совместного использования чистой воды озера странами региона. Было отмечено, что реализация этой инициативы решит проблему питьевой воды для миллионов жителей Центральной Азии.

Антониу Гутерриш отметил уникальность неповторимой природы Таджикистана – высоких гор, заснеженных вершин, чистой пресной воды. Однако, учитывая опасности таяния ледников, Генсекретрь ООН обратил внимание на необходимость принятия эффективных и своевременных мер со стороны международного сообщества для предотвращения изменения климата и в этой связи призвал к всеобъемлющему осуществлению Парижского соглашения об изменении климата.

В ходе визита Антониу Гутерриш еще раз призвал страны мира усилить борьбу с изменением климата. По его словам, человечество не имеет права терять время. В результате таяния ледников живописное Сарезское озеро может вызвать катастрофические стихийные бедствия, так как в случае прорыва огромная масса воды может затопить большую территорию.

В тот же день вечером состоялась встреча Антониу Гутерриша с представителями 14 общественных организаций страны, в ходе которой Генеральный секретарь ООН проинформировал их о результатах визита в Таджикистан. В частности, было отмечено, что во время визита с представителями правительства Таджикистана были обсуждены такие вопросы, как Повестка устойчивого развития до 2030 года, Национальная стратегия развития Таджикистана на период до 2030 года, вода и энергия, ситуация в Исламской Республике Афганистан и необходимость укрепления ключевых вопросов сотрудничества между странами региона.

Представители общественных организаций, таких, как «Центр по правам человека», «От юридического равенства к фактическому равенству», «Флагман», «Ровесник с ровесником», «Бюро по правам человека и верховенству закона» высказали свое мнение по поводу трудовой миграции и ее зависимости от экономической ситуации в стране, предотвращения дискриминации в отношении женщин, финансирования неправительственных организаций, занимающихся вопросами охраны окружающей среды, профилактики ВИЧ / СПИДа и пропаганды здорового образа жизни, решения проблем беженцев и обеспечения их прав.

В ходе обсуждения Постоянный координатор ООН в Таджикистане г-жа Пратибха Мехта заявила, что в дальнейшем намерена провести регулярные встречи и совещании с представителями неправительственных организаций в стране для совместной работы на благо Таджикистана.