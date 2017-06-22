Мэр Душанбе Рустам Эмомали ввел в эксплуатацию фильтрационную станцию по очистке и снабжению воды "Самотечная" 21 июня 2017 года

Мэр Душанбе Рустам Эмомали ввел в эксплуатацию фильтрационную станцию по очистке и снабжению воды "Самотечная" ГУП "Душанбеводоканал", которая находилась на реконструкции.

Реконструкция станции "Самотечная" проводилась для устранения недостатков очищения питьевой воды. Производительная мощность "Самотечной" позволяет обеспечить 300 тысяч человек питьевой водой, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Сайт мэрии Душанбе

Модернизация водоочистительной станции иранской компанией "Шимбар" обошлась в 6,9 миллиона долларов. Из этой суммы 1,32 миллиона внесла мэрия Душанбе, а остальные денежные средства поступили в качестве гранта Всемирного банка.

Сайт мэрии Душанбе

Одним из основных объектов на территории водоочистительной станции "Самотечная" является предприятие по производству гипохлорита натрия. Теперь проблема с качеством питьевой воды в Душанбе будет решена, отмечается в сообщении.

Совсем недавно жители города жаловались в соцчетх на то, что вода из водопроводного крана поступает в их дома с наличием песка.

Станция "Самотечная" Сайт мэрии Душанбе

Централизованное водоснабжение Душанбе было начато в 1932 году. Первоначальная мощность очистного сооружения составляла 16000 м3/сутки. Источником водоснабжения служит река Варзоб. Увеличение потребностей жителей Душанбе в воде послужило основанием для строительства другой станции — "Самотечной", которая была введена в эксплуатацию в 1957 году.