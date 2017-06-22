По данным рейтинга Forbes «Власть и деньги — 2017. 50 госслужащих с наибольшими доходами», депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний является самым богатым чиновником в России, пишет Газета.ру.

Уточняется, что в прошлом году семейный доход Бреднего составил 2,8 млрд руб. В собственности Бреднего и его жены находятся более 20 земельных участков, пять жилых домов, автомобили и моторные лодки.

На втором месте расположился член Совета Федерации и акционер рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Валерий Пономарев с доходом в 2,6 млрд руб.

Рустам Минниханов - президент Татарстана Kazanfirst

Третье место в рейтинге занял президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который заработал в прошлом году 2,3 млрд руб.

В Forbes также заявили, что каждый четвертый участник рейтинга — депутат Государственный думы (всего их 12 человек). Но наибольшее представительство у депутатов региональных парламентов — таких 21 человек. Также в рейтинге: 6 депутатов муниципальных парламентов, 3 члена правительства России, 3 топ-менеджера госкорпораций, 2 члена Совета Федерации, 2 руководителя субъектов Федерации и 1 мэр.

42 человека в рейтинге — члены партии «Единая Россия» или входят в ее фракцию, 3 человека из КПРФ. В рейтинге 49 мужчин и 1 женщина — Марина Седых депутат Законодательного собрания Иркутской области и генеральный директор Иркутской нефтяной компании.

Большинство участников рейтинга — выходцы из потребительских секторов экономики: 11 человек связаны с сельскохозяйственным бизнесом и производством продуктов питания, еще 5 человек с рыбной промышленностью, 9 — имеют отношение к строительному комплексу и операциям с землей.

Суммарный семейный доход участников рейтинга по итогам 2016 года превысил 35 млрд рублей, а нижний порог отсечения составил почти 260 млн рублей.

Когда в 2010 году Forbes опубликовал первый рейтинг «Власть и деньги» на основе деклараций госслужащих, то в нем не набралось и 50 человек с семейным доходом свыше 100 млн рублей. В этом году в шорт-лист с годовым доходом свыше 100 млн рублей вошли 163 человека.

Эксперты издания изучили декларации более 400 ведомств и структур органов власти. В качестве ранжирующего показателя в рейтинге выбрана сумма дохода госслужащего, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей.