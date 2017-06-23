Россия ведет с Казахстаном и Киргизией переговоры о возможной отправке военнослужащих этих стран в зоны деэскалации в Сирии. Агентству РИА Новости это подтвердил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Как пишет Медуза, ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана.

Шаманов заявил, что окончательное решение еще не принято.

«Прорабатывается вопрос, чтобы представители военной полиции России принимали участие в решении задач по обеспечению порядка в Сирии, также прорабатывается вопросы, предложения нашим коллегам из Казахстана и Киргизии», — сказал он.

Официальные представители МИДа и Генштаба Киргизии не подтвердили «Интерфаксу» эти сообщения. Источник в силовых структурах государства заявил, что переговоры об этом идут, но «вряд ли до конца выборов президента республики будет принято такое решение» (выборы пройдут в октябре 2017 года).

Россия с осени 2015 года проводит в Сирии военную операцию. Официальная ее цель — поддержка войск президента Башара Асада в борьбе с террористами. «Умеренные» повстанцы и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в ведении боевых действий против группировок, которые не признаны террористическими международным сообществом.

Россия отправила в Сирию, помимо авиации и подразделений специального назначения, и военную полицию.

В конце 2016 года в Сирии было объявлено очередное перемирие, не распространяющееся на борьбу с террористами. В стране было выделено четыре «зоны деэскалации» на территориях, подконтрольных противникам Асада.