В Ставрополье во время задержания гражданина Таджикистана, пытавшегося бежать из-под конвоя в суде, ранены 17-летний юноша и 10-летняя девочка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, в Ставрополе днем в четверг, 22 июня, обвиняемый по уголовному делу попытался сбежать из-под конвоя. Пытаясь поймать подсудимого, конвоиры ранили из огнестрельного оружия двоих несовершеннолетних.

В прокуратуре отметили, что по факту случившегося правоохранительные органы проводят процессуальную проверку. Ее проведение и выяснение обстоятельств произошедшего находится на особом контроле в надзорном ведомстве.

Как сообщает Интерфакс., 22 июня обвиняемого по уголовному делу гражданина Таджикистана Холова Ф.А. вели от здания суда к конвойному автомобилю. Задержанный пытался сбежать, поднялась суматоха со стрельбой, в ходе которой конвойные ранили двух несовершеннолетних прохожих – юношу 17 лет и 10-летнюю девочку. Оба пострадавших были госпитализированы.

Сотрудникам конвойного батальона удалось поймать мужчину. Ведется проверка действий конвоя.

На сайте Ставрополя, тем временем, появилось разъяснение от пресс-службы УФССП России по Ставропольскому краю, где опровергается появившаяся ранее информация о том, что якобы в этом принимали участие судебные приставы.

"Обращаем ваше внимание, что судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по СК в происшествии не участвовали и оружие в отношении сбежавшего преступника не применяли", — говорится в сообщении ведомства.

В Сети тем временем появилось видео с места происшествия.