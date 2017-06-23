Альбом с песнями Алмазбека Атамбаева под названием «Судьбе назло» поступил в свободную продажу, его стоимость составила 300 рублей. Диск можно приобрести на официальной странице фирмы «Мелодия», которая и выпустила первую музыкальную антологию из 10 песен президента Кыргызстанана русском языке.
Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода), на встрече с соотечественниками в Москве, Алмазбек Атамбаев, который находится с государственным визитом в России, подарил присутствовавшим кыргызстанцам эти компакт-диски. Он пояснил, что фирма «Мелодия» по собственной инициативе решила выпустить его альбом.
Среди записанных композиций есть как уже знакомые многим «Я не могу без тебя жить», «Мне не страшно умирать», так и не звучавшие ранее – «Чудак», «Рита», «Песенка про Старый год (31 декабря)». Алмазбек Атамбаев выступил не только автором музыки, но и стихов к некоторым песням.
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