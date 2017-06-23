В парламенте Кыргызстана депутаты-мужчины ушли с пленарного заседания, на котором обсуждались права женщин.

На заседание зарегистрировались более 90 депутатов, но перед началом около 80 мужчин-депутатов один за другим покинули зал, пишет киргизское издание Kloop.kg. На заседании, в итоге, присутствовали 15 депутатов, среди которых было лишь несколько мужчин.

По словам директора Ассоциации кризисных центров Толкун Тулековой, присутствовавшей на заседании, депутаты-мужчины стали уходить после того, как было объявлено, что обсуждаться будут права женщин.

«Это показывает, как наши депутаты заинтересованы положением женщин в стране. Нас возмущает тот факт, что как только объявили тему, основная масса мужчин депутатов ушла», — сказала Толкун Тулекова.

В свою очередь один из депутатов-мужчин, который зарегистрировался для участия в заседании, сообщил Kloop.kg, что ушел ради встречи с избирателями. Другой член парламента объяснил свое отсутствие тем, что заседание о правах женщин было перенесено на час и он не смог остаться из-за запланированных встреч.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, в Кыргызстане насилию в той или иной форме хотя бы раз подвергалась каждая третья женщина в возрасте от 15 до 49 лет. При этом менее половины зарегистрированных правоохранительными органами случаев насилия над женщинами доходят до стадии судебного разбирательства, в том числе потому, что пострадавших вынуждают отказаться от обвинений, напоминает «Медуза». Подавляющее большинство дел о насилии в семье возбуждается по административным, а не уголовным статьям.

Власти Кыргызстана неоднократно заявляли о намерении улучшить ситуацию с правами женщин в стране, привлекая к таким проектам, в числе прочих, международные организации, включая ЮНИСЕФ.