Более восьми тысяч человек собралось в одной из самых популярных ташкентских мечетей на праздничную молитву по случаю Ночи Могущества. Вечером 21 июня мусульмане заполнили три этажа мечети «Мирзо Юсуф», все проходы в здании, весь внутренний двор, а те, что не поместились под крышей, стелили молитвенные коврики прямо на улице. Молитва и проповедь длились более трех часов — с девяти вечера до полуночи, пишет «Фергана».
Ночь Предопределения или Могущества (Ляйлятуль-Кадр, Аль-Кадр) — особая ночь месяца Рамазан, когда, согласно исламским источникам, пророку Мухаммаду явился ангел Джабраил и передал ему Коран. Точная дата этой ночи неизвестна, обычно она приходится на последние дни священного месяца поста Рамазан.
Имам-хатибом мечети «Мирзо Юсуф», расположенной в Юнусабадском районе узбекской столицы, является популярный исламовед и проповедник — 42-летний имам Рахматуллох Сайфутдинов. Он известен своими выступлениями с требованием запрета на работу для акушеров-гинекологов мужского пола. По его словам, мужчина-гинеколог — постыдное явление времен советского тоталитаризма, от которого надо скорее избавиться.
Вероятно, большинство прихожан данной мечети поддерживает воззрения своего ученого наставника. Именно поэтому мечеть «Мирзо Юсуф» собирает так много молящихся. А еще потому, что после кончины президента Ислама Каримова отношение властей Узбекистана к верующим стало существенно меняться. И сами они избавляются от страха перед милицией и спецслужбами, в прежние годы жестко контролировавшими любые проявления религиозной активности, даже вполне официальные.
«Такого никогда ранее не было. Представить себе нечто подобное во время правления Ислама Каримова было просто невозможно, - рассказывает «Фергане» один из верующих, прихожанин мечети «Мирзо Юсуф». — Сейчас вечерняя молитва, особенно праздничная, может продолжаться до двенадцати или даже до полвторого ночи. Раньше — не позже 23 часов. Ранее люди в таком количестве сами не собирались, боялись. Говорили даже: лучше дома помолиться, чем в мечети. А несовершеннолетних пацанов менты вообще гоняли. Сегодня 12-17-летних спокойно пускают».
Присутствовал на молитве и читал проповедь главный имам-хатиб Ташкента Анвар-кори Турсунов, переживший покушение в 2009 году. В своей проповеди он поблагодарил президента Шавката Мирзиёева за то, что сегодня для мусульман в стране создаются все условия, что строятся и открываются религиозные школы.
После молитвы и проповеди прошла церемония вручения ценных подарков молодым имамам — предметов религиозной одежды, а также книг покойного мусульманского ученого, шейха Мухаммад Садыка Мухаммад Юсуфа, ушедшего из жизни в 2015 году. Вручали имама также и сертификаты о том, что они служат во благо религии и человечества, помогают людям узнать истинную религию.
Узбекские мусульмане с надеждой на лучшее воспринимают перемены, обещанные президентом Шавкатом Мирзиёевым. Очевидно, что новый политический лидер Узбекистана будет преимущественно двигаться в русле своего предшественника. Но «послабления» в отношениях правительства и спецслужб с исламским сообществом уже налицо. Достаточно вспомнить, что Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости пересмотра дел мусульман, оказавшихся в так называемом «черном списке». «Из-за небольшой ошибки, только из-за того, что какой-то мусульманин отправил кому-то по телефону сообщение, его потом выставляют членом запрещенного течения, заносят в «черный список», несмотря на то, что он хороший и чистый человек. Вы обязаны поговорить с каждым из них, заново изучить их дела и оправдать невиновных. В конце года вы предоставите мне отчет», - сказал на днях Мирзиёев, обращаясь к духовным авторитетам республики.
Впрочем, по всей видимости, речь о пересмотре дел «религиозников», тысячи которых, по данным правозащитников, томятся в узбекских тюрьмах, пока не идет. Мирзиёеву нужен только «умеренный», легальный и надежный Ислам, сотрудничающий с государством и не претендующий ни на какое политическое влияние.
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