Популярная таджикская активистка здорового образа жизни (ЗОЖ), директор и владелец Армон Апарт Отеля в городе Худжанде Зебуннисо СОЛИЕВА рассказывает о том, как эффективно похудеть до свадьбы, и как это сделать без риска для здоровья.

Спойлер: Зебуниссо говорит, что за 1-3 месяца можно сформировать практически новое тело.

Жесткая диета поможет похудеть?

Похудеть, с помощью жестких диет, возможно, но этот процесс, скорее всего, будет сопровождаться побочными эффектами и нанесет вред здоровью. Кроме того, лишний вес должен уйти навсегда и не вернулся со временем. К сожалению, иногда так и происходит: человек практикует изнурительные диеты, а потом возвращается к привычному питанию и набирает еще больше килограммов. Потом снова начинает эксперименты над истощенным телом, теперь уже при помощи других еще более жестких диет, о спорте уже никто не вспоминает, так как сил и энергии для тренировок не остается. В лучшем случае цель будет достигнута на время, в худшем - будет нанесен вред организму. Побочные эффекты - кожа обвисает, нет тонуса в мышцах.

Разве все это вам нужно?

Значит можно обойтись без жестких диет?

Конечно, но бороться с лишним весом нужно комплексно. Я рекомендую использовать программу, основанную на принципах детокс-очищения, естественном натуральном питании и методах йога-терапии. Эта программа не предусматривает употребления лекарственных средств, витаминов или биодобавок. Убирая из рациона некоторые вредные продукты, которые несут лишние калории, необходимо заменить их той едой, которая не только очищает, но и питает, а так же обеспечивает оздоровление организма.

В рекомендуемой мною программе йога-детокс физические нагрузки подбираются индивидуально в зависимости от физической подготовки и наличия времени. Обычно я рекомендую ежедневные утренние пробежки на свежем воздухе, подбираю комплекс силовых упражнений для работы в спортзале, которые будут выполняться 2-3 раза в неделю, а также обязательно обучаю несложному, но эффективному комплексу йоги и дыхательным упражнениям. Такой комплекс физической нагрузки поможет в кратчайший срок (от 1 до 3 месяцев) сформировать практически новое тело, а также оздоровить его, и это важно для будущего материнства. Раз научившись ЗОЖ, будущая невеста никогда не будет страдать лишним весом, даже после беременности и родов.

Детокс-диеты базируются на очищении с помощью растительной диеты, которая в короткий срок позволяет безопасно и без стресса для организма сбросить лишние килограммы.

Кроме того, будущим невестам необходимо научиться принципам здорового питания и рецептам приготовления легких и вкусных блюд, которые помогут не только поддерживать здоровье, но и способствовать оздоровлению остальных членов семьи.

Как заставить себя выполнить весь необходимый комплекс?

Конечно, на пути к идеальной фигуре многие женщины и мужчины сталкиваются с проблемами психологического характера, которые им в одиночку не преодолеть. Поэтому впервые в Соединенных Штатах появился Институт Интегрального Питания (Institute for Integrated Nutrition), который готовит коучей по ЗОЖ, чья миссия заключается в консультациях и оказанию помощи тем, кто хочет похудеть и оздоровить свое тело. Эта помощь оказывается с помощью проверенных холистических методик. В этом году я заканчиваю обучение в этом институте, и теперь услуги профессионального коуча по ЗОЖ для таджикистанцев будут доступны.

Роль коуча по ЗОЖ нельзя недооценивать: он диетолог, спортивный инструктор и психолог в одном лице, в арсенале которого находится множество проверенных инструментов, подобранных индивидуально для каждого клиента.

Консультацию можно пройти как онлайн, так и в моем офисе. Для начала нужно заполнить карточку здоровья, после чего мои клиенты получат на почту подробные инструкции по тренировкам и питанию на каждый день. Отчеты о проделанной работе необходимо будет отправлять коучу ежедневно. Таким образом, будет выстроена система и контроль над ее исполнением.

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Также в Худжанде, в Армон Апарт Отеле, мы второй год проводим Летние йога-детокс мероприятия - благо летом и осенью у нас в республике обилие экологически чистых и вкусных овощей, фруктов и зелени. Уже в течение первой недели программы, практически все участницы отметили снижение веса и значительное улучшение самочувствия.

Более того у нас есть специальная группа в Вайбере, которая называется Летний йога-детокс, в которой я делюсь полезной информацией по этой теме, а ее участники поддерживают друг друга, общаются и обмениваются опытом.

Если вас заинтересовала авторская программа похудения, оздоровления и омоложения Зебуннисо Солиевой, звоните и пишите на вайбер +992927556967 или на почту info@armon-hotels.tj

Адрес: г. Худжанд, ул. Сир-дарья, д.7, «Армон Апарт Отель»