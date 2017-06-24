Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило подробности дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб сват президента страны Камолиддин Нуралиев.

ДТП происшествие произошло 22 июня, примерно в 13 часов 05 минут на 67 км автодороги Душанбе-Куляб, на территории кишлака Сайед Дангаринского района, сообщается на сайте МВД Таджикистана.

60-летний водитель автомашины «Опель-Астра» не обеспечил безопасность дорожного движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной марки «Мерседес-Бенс» под управлением 50-летнего мужчины.

В результате аварии на месте происшествия погибли водитель автомашины «Мерседес-Бенс» и его 71-летний пассажир, отмечается в сообщении МВД. Имена погибших на сайте МВД не сообщаются, но как уточнили в министерстве, это были Камолиддин Нуралиев и его водитель.

Напомним, 22 июня в Дангаринском районе в ДТП погиб 71-летний Камолиддин Нуралиев, отец Джамолиддина Нуралиева, супруга старшей дочери президента Озоды Рахмон.

Камолиддин Нуралиев был похоронен 23 июня на своей малой родине в Дангаринском районе.

Камолиддин Нуралиев в 2006 году был назначен первым заместителем министра мелиорации и водного хозяйства РТ, и в 2009 году по указу президента Эмомали Рахмон был отправлен на пенсию.

На совместном годовом заседании Международной инженерной академии и Инженерной академии России, которое прошло 15 мая 2015 в Москве, двое представителей Таджикистана – вице-премьер страны Азим Иброхим и бывший заместитель министра водного хозяйства Камолиддин Нуралиев были избраны академиками.