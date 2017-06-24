Парламент Польши 22 июня одобрил снос как минимум 469 памятников советским солдатам — на всей территории страны. В законе написано, что демонтаж не коснется кладбищ и воинских захоронений, но российский МИД все равно назвал решение поляков «позорным глумлением над памятью погибших», сообщает «Медуза».

22 июня нижняя палата польского парламента (Сейм) одобрила демонтаж памятников советским солдатам по всей стране. Принятые поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя предусматривают удаление памятников «из общественного пространства». «За» проголосовали 408 депутатов, «против» — семь, еще 15 воздержались. Верхняя палата парламента (Сенат) предложила такие поправки в конце апреля 2017 года.

Закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя действует в Польше с апреля 2016-го. Сначала он предусматривал переименование улиц, площадей и мостов с советскими названиями; теперь в закон добавлены еще и памятники.

Кладбища, солдатские захоронения и памятники, имеющие художественную или научную ценность, сносить не будут. Демонтаж коснется объектов, которые «выставлены на общественное обозрение в целях пропаганды тоталитарного режима». Демонтированы будут по меньшей мере 469 советских памятников по всей стране. Власти воеводств (регионов) уже составили список монументов, но пока он не полный. В спорных ситуациях окончательное решение будет принимать Институт национальной памяти (учреждение, которое собирает информацию про деятельность органов безопасности Польши с 1944 по 1990 год, а также органов безопасности Третьего рейха и СССР, если она имеет отношение к полякам — прим. «Медузы»). Поправки в закон вступят в силу через 3 месяца после официального опубликования, памятники должны демонтировать в течение 12 месяцев после этого. Расходы по демонтажу — 5 миллионов злотых (около 79 миллионов рублей) — возьмет на себя государство.

МИД России возмущен тем, что польский Сейм одобрил поправки о сносе памятников именно 22 июня. «С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовешь. Убеждены, что многие и в Польше не приемлют это гнусное поведение. Те, кто продолжает кампанию „войны“ с памятниками, должны понимать, что провоцируют дальнейшее обострение в российско-польских отношениях», — говорится в опубликованном вечером 22 июня комментарии МИД России.

В Польше и раньше сносили советские мемориалы. Обычно это были памятники солдатам Красной армии. До принятия закона о запрете пропаганды коммунизма «добро» на демонтаж давали местные власти. МИД России еще в 2015 году обвинял Польшу в «войне памятников», заявив, что только за истекший год там осквернили и разрушили 10 советских мемориальных объектов. В МИДе требовали от руководства Польши «прекратить эту вакханалию, которая противоречит всем мыслимым представлениям о современной цивилизации» и соблюдать заключенный в 1994 году договор с Россией о защите памятников. МИД Польши в ответ много раз заявлял, что договор касается кладбищ и воинских захоронений и не относится к мемориалам, «под которыми не находятся останки солдат и которые являются символами советского господства».