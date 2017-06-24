Издательство «Ирфон» опубликовало книгу «Ишкашимский язык», принадлежащую перу общепризнанного лингвиста-памироведа, знаменитого русского востоковеда, профессора Татьяны Пахалиной.

Настоящая работа покойной Татьяны Николаевны Пахалиной посвящена синхронному описанию ишкашимского диалекта на основе разговорной речи, образцы которой в достаточном количестве были собраны ею самой. В работе приложены разговорные и повествовательные тексты, а также словарь диалектов ишкашимского языка. Впервые представлены результаты инструментального исследования гласных и согласных.

Настоящая публикация представляет стереотипное издание монографии. В книге устранены допущенные при первой печати типографические опечатки.

«Ишкашимский язык в разные времена и на разном уровне был исследован зарубежными и отечественными учёными. Однако первое фундаментальное исследование, описывающее ишкашимский на всех языковых уровнях, было сделано русским лингвистом Татьяной Пахалиной. Эта книга, содержащая большую научную ценность, уже стала библиографической редкостью. Она является результатом собственных наблюдений, сделанных автором в ходе серии экспедиций в Ишкашим в 1952, 1953 и 1955 гг. и частично неопубликованных материалов И.И. Зарубина. Монография «Ишкашимский язык. Очерк фонетики и грамматики, тексты, словарь» (1959) считается основополагающей работой для дальнейших исследований данного языка», - говорит заведующим отделом памирских языков доктор филологических наук, профессор Мукбилшо Аламшоев.

Новое 2-е издание подготовлено Институтом гуманитарных наук Академии наук Таджикистана и старанием общественной организации «Гулу гиёх», действующей на территории ГБАО.

По словам директора Института, доктора филологических наук, профессора Шодихона Юсуфбекова, переиздание данной книги является своевременным и актуальным, так как находящиеся на грани исчезновения памирские бесписьменные языки «нуждаются во всесторонней защите государств, мирового и местных сообществ», потому что «эра глобализации представляет реальную угрозу размывания и исчезновения этнических культур, языков и идентичностей».

Первое издание «Ишкашимского языка» было осуществлено в 1959 году Институтом языкознания Академии Наук СССР.

Ишкашимский (škošmi zьvůk) один из самых древних и уязвимых языков Памира. Это индоевропейский язык иранской группы, который официально причислен к числу языков, находящихся на грани исчезновения и включённых в «Красную книгу» ЮНЕСКО.

На данном языке говорят жители только двух кишлаков – Рынь и Сумджин Ишкашимского района Республики Таджикистан и шесть кишлаков вблизи административного центра провинции Ишкашим Исламской Республики Афганистан - Султан Шикашима.

По данным статистического управления ГБАО, на сегодня численность жителей двух вышеназванных таджикских кишлаков составляет около 1050 человек. Согласно информации неправительственной организации «Гулу Гиёх», число носителей ишкашимского языка не более 150 человек.

По данным этой организации, носители языка сегодня рассеяны по другим регионам Таджикистана и стран СНГ, и вместе с ними общая численность ишкашимцев на сегодняшний день в Таджикистане и стран СНГ составляет около 2000 человек.

Общественная организации «Гулу Гиёх», начиная с 2010 года выпустила такие ценные книги как «Восход солнца. Наследие ишкашимского языка» (2013), «Сокровищница Горона» (2014), «Ваханские традиции» (2015), «Сокровищница Вахана» (2015), содержащие ценнейший языковой и фольклорный материал.

Руководителем общественной организации является знаменитый врач и лекарь Памира, знаток истории и традиции горных таджиков, активный общественник, Заслуженный деятель Республики Таджикистан Ширинбек Давлатмамадов.

«Гулу гиёх» активно участвует в сохранении и развитии древних языков региона (ишкашимского и ваханского языков, горонского и бадахшанского диалектов персидско-таджикского языка), участвует в сборе, документирование и публикации фольклорного и языкового наследия ваханцев, ишкашимцев и горонцев.