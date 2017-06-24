Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию Дня национального единства, состоится 27 июня в Вахдате с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Управление ГАИ МВД Таджикистана доводит до сведения граждан, что в целях обеспечения безопасности гостей и участников мероприятия с 07:00 по 21:00 часов в Вахдате движение транспортных средств будет ограничено, сообщается на сайте МВД РТ.
Водители транспортных средств смогут в этот день воспользоваться объездными и дополнительными дорогами.
Со стороны Кулябского региона в сторону Душанбе:
— Дангара – Курган-Тюбе – Душанбе;
— перевал «Чормагзак» – Яван – Душанбе;
— поселок «Бостон» (Эскигузар) – Абдуллообод – Карим Исмоил – Мулло Давлат (Тельман) города Вахдата – хозяйство «Ленинград» района Рудаки – Душанбе.
Со стороны Раштской долины в сторону Душанбе:
— посёлок «Мехробод» (Карабулок) Файзабадского района — Бостон (Эскигузар) – Абдуллообод – Карим Исмоил – Мулло Давлат (Тельман) города Вахдата – хозяйство «Ленинград» района Рудаки – Душанбе.
Со стороны Душанбе в сторону Кулябского региона и Раштской долины:
— хозяйство «Ленинград» района Рудаки — поселок Мулло Давлат (Тельман) — Карим Исмоил – Абдуллообод — Бостон (Гургхурда) города Вахдата;
— махалля «Обшорон» – шиферный завод 9-го километра — поселок Мулло Давлат (Тельман) — Карим Исмоил — Абдуллообод — Бостон (Гургхурда) города Вахдата.
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