Накануне Иди Рамазон жителей Таджикистана беспокоят разговоры о том, что власти намерены ввести ограничения относительно празднования мусульманских праздников. Хотя в Комитете по делам религии говорят, что есть всего лишь рекомендации не быть расточительными во время праздников. Но, как показывает практика, очень часто рекомендации плавно перетекают сначала в негласные запреты, а потом и в официальные.

«Присматривайте за детьми, не покупайте фисташки»

В Таджикистане на мусульманские праздники традиционно дети ходят по домам с поздравлениями, за что получают от хозяев разные сладости. В каждом доме накрывается праздничный дастархан, за который приглашаются гости.

В каждом дворе сейчас бурно обсуждаются слухи о том, что власти намерены запретить хождение детей в праздник и ввести ограничения на «размер» дастархана.

Как сообщил «АП» пресс-секретарь Комитета по делам религии, упорядочению обычаев и традиций республики Афшин Муким, комитет не давал никаких распоряжений относительно праздника Рамазан.

«Никакого запрета нет, люди могут спокойно ходить в гости, поздравлять друг друга, дети также могут ходить по домам с поздравлениями. Но мы все-таки рекомендуем родителям не оставлять детей без надзора. Очень часто бывает, что дети начинают ходить по домам аж с пяти часов утра. Кроме того, у нас любят делать богатые дастарханы, ставить на столы дорогие фисташки, фундук, торты, которые в жаркое время никто не ест. Это действительно расточительство. Ведь один килограмм фисташек сейчас стоит 100 сомони, кому это нужно?» - сказал представитель Комитета по делам религии.

В мэрии столицы также опровергли эти слухи. «Никаких указаний или распоряжений относительно празднования Иди Рамазон нет. Нам неизвестно, кто вообще распустил такие слухи», - сказал «АП» пресс-секретарь столичного градоначальника Абдулмаджид Хакимзода.

Муфтий Таджикистан, глава Совета улемов Саидмукарам Абдукодирзода также говорит, что никаких ограничений нет. «Это большой праздник, и каждый в этот день привносит радость, добро и благо в сердца своих близких, своего окружения», - сказал муфтий.

«Свободный микрофон» рекомендует

Несмотря на, казалось бы, рекомендации, страсти подогреваются тем, что о необходимости ввести регулирование в отношении мусульманских праздников говорят граждане страны, которым представилась возможность выступить в программе «Свободный микрофон». Причем таких выступающих с предложением о «танзиме» с каждым днем становится все больше.

Как пояснили в Комитете по делам религии, главная цель этой программы - собрать у населения рекомендации для внесения поправок в закон «Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов».

«Это что-то своего рода общественных обсуждений. Каждый может подойти к микрофону, который устанавливается в общественных местах, и высказать свое предложение по внесению изменений в закон об упорядочении традиций и обрядов. Программа выходит на всех государственных телеканалах ежедневно», - пояснил пресс-секретарь комитета Афшин Муким.

По словам представителя Комитета по делам религии, все рекомендации, озвученные активистами и простыми гражданами, будут обобщены и предложены президенту.

«Планируется, что 11 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретится с активистами общественности страны. Встреча будет посвящена насущным проблемам жителей страны, в том числе вопросу упорядочения традиций и обрядов. И на этой встрече активисты, как ожидается, озвучат обобщенные рекомендации населения, которые звучат сейчас в программе “Свободный микрофон”. Эти рекомендации не будут исходить от нашего комитета, это - предложения населения», - сообщил Афшин Муким.

Он напомнил, что подобная встреча президента Таджикистана с общественными активистами проводилась в последний раз летом 2013 года.

Апробацию прошли

Использование программы «Свободный микрофон» перед введением каких-либо ограничений в жизни таджикистанцев дело не новое.

В 2007 году, когда принимался закон «Об упорядочении традиций и обрядов», съемочные группы таджикских телеканалов также выезжали в различные регионы страны. Каждому желающему давалась возможность высказать свое мнение, как с наименьшими затратами провести свадьбу, какие обряды нужны, а от каких стоит отказаться.

Позже, когда принимался закон «Об ответственности родителей за воспитание детей», поездки журналистов госканалов со «свободным микрофоном» были такие же регулярные.

Тема закрытой одежды для женщин и длины бороды для мужчин – не раз была темой номер один в «Свободном микрофоне».

В результате таких обсуждений под запретом оказались мобильные телефоны в школах, празднование дней рождения в ресторанах, учителям-мужчинам укоротили бороды, девочкам в школах запретили носить хиджабы.

Не исключено, что противников ид-гардак и «дорогих» дастарханов окажется больше, и нам придется распрощаться с еще одной традицией.

Как сэкономили наши деньги

Власти Таджикистана заявили, что за десять лет, прошедших после принятия закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Таджикистане», жители страны сэкономили свыше 18 млрд сомони (более 2 млрд долларов).

Махкам Махмудзода, председатель Конституционного суда Таджикистана, 14 июня на собрании в Душанбе по случаю 10-й годовщины принятия закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Таджикистане» заявил, что в 2007 году доля бедного населения в стране составляла 70 процентов. «За десять лет, благодаря и этому закону, уровень бедности в Таджикистане снизился до 30 процентов», - цитирует Махмудзода радио «Озоди».

По словам Махкама Махмудзода, закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Таджикистане» вошел в список ста уникальных законов в мире. Глава Конституционного суда подчеркнул, что примеру Таджикистана частично последовали соседние страны – Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Аналогичный закон готовят и власти Афганистана.

Но с исполнением закона не все так гладко. Как заявила на собрании вице-мэр Душанбе Мавсума Муини, в столице до сих пор наблюдаются факты несоблюдения некоторыми гражданами требований закона и допущение излишества на мероприятиях. И количество нарушителей возросло вдвое.

По данным Комитета по делам религии, если в первом полугодии 2016 года были зарегистрированы 42 нарушения этого закона, то за 5 месяцев текущего года — 80.

«Несмотря на то, что прошло 10 лет после принятия закона, некоторые граждане из-за предрассудков и приверженности древним традициям продолжают проводить мероприятия, которые в соответствии с этим документом запрещены. Мы постараемся усилить работу в этом направлении, предотвратив излишние и ненужные расходы населения, и способствовать снижению уровня бедности в стране», — цитирует вице-мэра агентство «Ховар».

За 10 лет только в столице на торжества и обряды было израсходовано свыше 277 млн сомони.