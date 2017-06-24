Официальный духовный орган Таджикистана – Совет улемов Исламского центра – призвал таджикистанцев не отправлять детей на «идгардак» (праздничные детские гуляния, по типу колядок). Так как это, по мнению улемов, об этом не упоминается в ханафитском мазхабе, который признан в Таджикистане официальным.
В Таджикистане на все мусульманские праздники – Ид аль-фитр и Курбан-байрам – дети с утра обходят родственников и соседей с поздравлениями, за что получают от хозяев угощения. В Таджикистане такие детские гуляния называются «идгардак».
Сегодня, практически в канун Иди Рамазон (Ид аль-Фитр), Совет улемов Исламского центра Таджикистана разместил на своем сайте статью, в которой утверждается, что идгардак противоречит официальному ханафитскому мазхабу.
«Про идгардак нет никаких предписаний в шариате, и научно не доказано, что была такая традиция. Более того, идгардака нет ни на севере Таджикистана, ни на востоке. Таких детских гуляний нет и в других исламских странах», - говорится в материале Совета улемов.
При этом, Совет улемов отмечает, что идгардак стала традицией в некоторых регионах страны последние несколько лет. Также Совет улемов указывает, что идгардак не контролируется, что вызывает беспокойство: дети ходят в незнакомые места, переходят дорогу, ходят по квартирам многоэтажных домов, и это может угрожать их безопасности и здоровью.
Совет улемов также обращает внимание на расточительство граждан во время мусульманского праздника. «Люди в некоторых регионах страны накрывают большой дастархан и допускают расточительство, соревнуясь друг с другом. Но это приводит к тому, что семья сталкивается с финансовыми проблемами и влезает в долги. Исламский шариат выступает против всех видов расточительства. В Коране расточителей называют «братом шайтана»», - отмечается в сообщении.
Совет улемов также говорит о вреде здоровью, который будет нанесен человеку после длительного поста в период разговения. «Большое количество еды на праздник после длительного поста может нанести вред здоровью человека, в том числе детей», - аргументирует свой призыв Совет улемов Таджикистана.
Резюмируя свое обращение, Совет улемов отмечает, что траты на дорогой стол и идгардак не соответствуют шариату и ханафитскому мазхабу.
«Совет улемов обращается ко всем гражданам страны и призывает их воздержаться от расточительства в день праздника и держать своих детей под строгим контролем», - говорится в заявлении Совета улемов.
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Человек12 минут назад
Хмммм.Жаль, дети огорчаться!!!
Навруз13 минут назад
сами говорите традиция нашего народа! чтите традиции это очень хорошая традиция помню как ждали этого момента... нафиг Ваши законы когда единственный праздник который приносит детям счастья взять и отметить!!
Gost55 минут назад
Osyalos tolko trusi i lifchiki otmenit
Рано1 час назад
правильно!!!! молодцы!! не чего ходить по квартирам и двери выламывать за конфеты!
Gost Рано17 минут назад
Pozor takoi vlasti!!! Net uvajenuya!!! A vi uvajaemaya vidimo detei ne lyubite ili svoih net.