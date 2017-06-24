Официальный духовный орган Таджикистана – Совет улемов Исламского центра – призвал таджикистанцев не отправлять детей на «идгардак» (праздничные детские гуляния, по типу колядок). Так как это, по мнению улемов, об этом не упоминается в ханафитском мазхабе, который признан в Таджикистане официальным.

В Таджикистане на все мусульманские праздники – Ид аль-фитр и Курбан-байрам – дети с утра обходят родственников и соседей с поздравлениями, за что получают от хозяев угощения. В Таджикистане такие детские гуляния называются «идгардак».

Сегодня, практически в канун Иди Рамазон (Ид аль-Фитр), Совет улемов Исламского центра Таджикистана разместил на своем сайте статью, в которой утверждается, что идгардак противоречит официальному ханафитскому мазхабу.

«Про идгардак нет никаких предписаний в шариате, и научно не доказано, что была такая традиция. Более того, идгардака нет ни на севере Таджикистана, ни на востоке. Таких детских гуляний нет и в других исламских странах», - говорится в материале Совета улемов.

При этом, Совет улемов отмечает, что идгардак стала традицией в некоторых регионах страны последние несколько лет. Также Совет улемов указывает, что идгардак не контролируется, что вызывает беспокойство: дети ходят в незнакомые места, переходят дорогу, ходят по квартирам многоэтажных домов, и это может угрожать их безопасности и здоровью.

Совет улемов также обращает внимание на расточительство граждан во время мусульманского праздника. «Люди в некоторых регионах страны накрывают большой дастархан и допускают расточительство, соревнуясь друг с другом. Но это приводит к тому, что семья сталкивается с финансовыми проблемами и влезает в долги. Исламский шариат выступает против всех видов расточительства. В Коране расточителей называют «братом шайтана»», - отмечается в сообщении.

Совет улемов также говорит о вреде здоровью, который будет нанесен человеку после длительного поста в период разговения. «Большое количество еды на праздник после длительного поста может нанести вред здоровью человека, в том числе детей», - аргументирует свой призыв Совет улемов Таджикистана.

Резюмируя свое обращение, Совет улемов отмечает, что траты на дорогой стол и идгардак не соответствуют шариату и ханафитскому мазхабу.

«Совет улемов обращается ко всем гражданам страны и призывает их воздержаться от расточительства в день праздника и держать своих детей под строгим контролем», - говорится в заявлении Совета улемов.