Таджикистанцы сегодня отмечают Ид аль-Фитр (Иди Рамазон). В соборной мечети Душанбе сегодня прошел праздничный намаз, который провел муфтий Саидмуккарам Абдукодирзода. Намаз начался ранним утром, в 6 часов.
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