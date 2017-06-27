Федеральная служба безопасности объявила, что теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля был подготовлен с помощью мессенджера Telegram, сообщает «Медуза».

Как говорится в пресс-релизе ФСБ, у спецслужбы есть «достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

В ФСБ добавили, что международные террористы «тотально» используют мессенджеры для «конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы». Наиболее активно, по версии ведомства, террористы используют именно Telegram, где есть «возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».

При этом в ФСБ никак не прокомментировали ситуацию с возможной скорой блокировкой Telegram в России, о которой ранее предупредил Роскомнадзор.

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился с открытым письмом к создателю Telegram Павлу Дурову. Он призвал Дурова зарегистрировать сервис как распространитель информации в России.

Дуров в ответ напомнил, что полное шифрование пользовательских сообщений есть не только в Telegram, сам мессенджер постоянно блокирует чаты, связанные с террористами.

Как начинался конфликт

Telegram был запущен Павлом Дуровым в 2013 году. Это один из самых популярных мессенджеров в России. Сервисом регулярно пользуются более двух миллионов россиян, общее число пользователей из РФ — шесть миллионов. Telegram известен как независимый и защищенный мессенджер, в котором помимо обычных есть зашифрованные «секретные чаты». Аналогичные возможности предоставляет и самый популярный мессенджер в России WhatsApp (10,7 миллиона пользователей в месяц). Сам Дуров называл российский рынок неприоритетным.

Через год после появления Telegram в России приняли закон об организаторах распространения информации, к которым относятся и мессенджеры. Сервисы должны были зарегистрироваться в Роскомнадзоре и хранить на территории России информацию о передаваемых сообщениях (но не их содержание) в течение полугода. Первым официальным «распространителем информации» стала соцсеть «ВКонтакте», также созданная Дуровым. За полгода до этого Дуров объявил о продаже доли во «ВКонтакте», рассказав о давлении со стороны силовых органов.

В ноябре 2015 года в Госдуме предложили заблокировать Telegram, потому что им пользуются террористы. В ответ мессенджер начал массово закрывать каналы сторонников «Исламского государства». Однако Дуров подчеркнул, что сервис никогда не будет передавать личные данные или ключи шифрования спецслужбам (позже он рассказал о давлении со стороны ФБР). Тогда же в Роскомнадзоре начали открыто обсуждать усиление контроля над мессенджерами; одно из главных требований — отсутствие анонимности (такой законопроект внесут через полтора года).

Спустя еще несколько месяцев в России приняли «закон Яровой». Теперь мессенджеры после регистрации в Роскомнадзоре обязаны передавать спецслужбам ключи шифрования; с июля 2018 года к этому прибавится обязательство хранить всю переписку за полгода.

Весной 2017 года Роскомнадзор впервые начал блокировать мессенджеры, которые не зарегистрировались по закону 2014-го. Первым под запрет попало приложение-рация Zello, создатели которого прямо сказали, что не будут исполнять «закон Яровой». Уже в мае стало известно, что Роскомнадзор потребовал регистрации и от Telegram. Представители сервиса никак не отреагировали ни на письма ведомства, ни на просьбы администраторов российских каналов.

При этом из восьми главных российских мессенджеров официально зарегистрирован только «Mail.ru агент» (с 2014 года). Добивается ли Роскомнадзор регистрации от WhatsApp, Viber или Skype (все они популярнее Telegram), неизвестно. Это может быть связано с тем, что для официального запроса нужно распоряжение ФСБ, которую почему-то не интересуют другие мессенджеры.