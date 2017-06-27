В России тысячи школьников в пятницу 23 июня отметили выпускной вечер. Гуляния проходили в центрах городов, на реках. Одним из самых красочных было ставшее традиционным шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Более 140 тысяч выпускников приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю окончания школы по всей России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает ТАСС.

«С 23 на 24 июня выпускные вечера, посвященные окончанию учебных заведений, прошли в 3,6 тыс. образовательных организаций, в 6,9 тыс. выпускных классах на территории 65 субъектов РФ. В них приняли участие 140,2 тыс. выпускников», - уточнила она.

В Москве выпускные вечера прошли в парке имени Горького и Государственном Кремлевском дворце. В них приняли участие 52 тыс. выпускников из почти 650 школ. Традиционный праздник выпускников «Алые паруса» состоялся в Санкт-Петербурге с участием более 35 тыс. выпускников.

В период проведения праздничных мероприятий в обеспечении охраны общественного порядка были задействованы сотрудники полиции, Росгвардии и представители общественных формирований правоохранительной направленности, работники частных охранных предприятий и представители казачества. Патрульные автомобили Госавтоинспекции осуществили 17 сопровождений организованных групп детей. Выпускные вечера по всей стране завершаться в начале июля.

В Таджикистане в последние годы запретили проводить выпускные вечера и последний звонок. В этом году для выпускников не разрешили провести даже торжественную линейку.