Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с 20-й годовщиной подписания Соглашения о мире, положившем конец братоубийственной войне в стране, которая отмечается в республике сегодня.

27 июня 1997 года в Москве президент Эмомали Рахмон и руководитель Объединенной таджикской оппозицией Саид Абдулло Нури при посредничестве ООН подписали окончательное мирное соглашение. День национального единства был установлен 22 мая 1998 года и отмечается ежегодно 27 июня.

В послании Лидер нации отметил, что поздравляет народ страны «с чувством благодарности и удовлетворения за благоустроенную свободную жизнь славного народа и мирную спокойную атмосферу в стране». Поздравительная речь главы государства с двадцатилетней годовщиной Дня Национального единства размещена на его сайте.

«Наш дорогой Таджикистан с самого начала своей независимости в результате провокаций и происков внутренних и внешних недоброжелательных сил попал в пучину политического противоборства и затем был охвачен огнём навязанной гражданской войны. Это страшное событие, происшедшее при поддержке корыстных внешних кругов с использованием заблудившихся внутренних сил, явилось причиной гибели десятки тысяч жителей страны, бегства и миграции более одного миллиона наших соотечественников», - подчеркнул Эмомали Рахмон в своем поздравительном послании.

По его словам, экономике страны был нанесён невосполнимый ущерб, была разрушена экономическая и социальная инфраструктура, «отдельные группы, воспользовавшись создавшейся неспокойной обстановкой, разграбили и увезли за пределы республики имущество и оборудование многих промышленных предприятий».

«В тот период мы оказались перед угрозой исчезновения молодого государства таджиков с политической карты мира и распада таджикской нации. Внутренние и внешние враги нации также ждали и горели желанием осуществить эти страшные трагические планы», - заявил президент.

Однако, по его словам, «истинные и честные сыны нации и народа встали на путь борьбы за прекращение кровопролития и восстановление мира, и доказали, что таджикский народ, имеющий славную историю, оставивший неизгладимый след в истории человечества, из-за вмешательства извне и навязанной гражданской войны не может исчезнуть в пучине политических провокаций».

«Каким бы ни был тяжёлым и долгим процесс достижения мира и национального согласия, к счастью, усилия преданных сынов таджикского народа увенчались миром, перемирием и объединением, что не имело аналогов в мировой практике решения конфликтных ситуаций и признано во всём мире в качестве уникального явления», - отметил Эмомали Рахмон.

Лидер страны также отметил, что проникновение в общественную жизнь «элементов чуждых нам культур» и усиление деятельности различных радикальных реакционных движений и организаций обязывает власти принять «своевременные меры по защите добрых национальных ценностей».

Он выступил за воспитание будущего поколения таджикистанцев осведомлённым, бдительным, «в духе готовности к защите независимости и свободы», чтобы «наши дети в будущем были готовы к отстаиванию интересов нации и суверенного государства».

«Единство остаётся вечным и целостным в том случае, когда каждый гражданин страны ставит интересы нации и государства выше всех других интересов, борется за объединение и целостность общества, умеет с уважением относиться к древней земле предков, считает её любимой и священной как свою мать. Я убеждён, что наш славный, патриотичный и миролюбивый народ, с благодарностью независимости и свободе, в дальнейшем также по достоинству будет ценить мир, спокойствие и независимость на древней земле предков, и ни за что не допустит того, чтобы этот величественный храм нации, то есть независимость и единство, подвергся разрушению. С совершенной верой в благородство нашего просвещённого и гордого народа, ещё раз поздравляю всех вас, дорогих соотечественников, с двадцатилетним юбилеем Национального единства и желаю, чтобы очаг семьи каждого из вас всегда освещался священным светом мира и спокойствия», - подчеркнул президент.