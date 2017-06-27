Представители социальной сети Facebook обсуждают с голливудскими агентствами возможность создания собственных сериалов и телепередач, намечая их запуск к концу лета, передает агентство Dow Jones Newswires со ссылкой на информированный источник, пишет Интерфакс.

В планах соцсети производство высококачественных сериалов с бюджетом до $3 млн за серию, что примерно соответствует бюджету наиболее популярных сериалов, показываемых по телевидению. Также Facebook рассчитывает создавать телепередачи с более умеренным бюджетом, от $500 тыс. до $1 млн за серию, и короткометражные (до 10 минут) видео.

Новые сериалы рассчитаны на аудиторию в возрасте от 13 до 34 лет, и, по словам источников, они будут избегать политических тем, ненормативной лексики и эротики.

Важным условием для компании является получение прав на отснятый материал, что представляет собой проблему. Голливудские студии обычно сдают материал в аренду телевизионным сетям, не желая передавать права.

Facebook выходит на оживленный рынок - только прошлом году в США транслировалось более 455 сериалов. Компании предстоит столкнуться с конкуренцией таких онлайн-гигантов, как Netflix, Amazon.com и Hulu, уже давно имеющих постоянных поставщиков эксклюзивного материала.

Чтобы отличаться от конкурентов, Facebook планирует делиться со зрителями всей информацией о рекламных доходах. Также компания рассчитывает выпускать сериалы по одной серии, в отличие от Netflix и Amazon, сразу выкладывающих в сеть сезон целиком.