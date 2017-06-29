Таджикский шахматист Мухаммад Хусенходжаев занял второе место в Зональном чемпионате стран Центральной Азии, который проходил в Ташкенте. Он набрал 6,5 очка из 9 возможных (4 победы и 5 ничьих) и получил право на участие в Кубке мира по шахматам, который состоится со 2 по 28 сентября в Тбилиси (Грузия).

Отметим, что в последний раз в финальной стадии Кубка мира 9 лет назад участвовал гроссмейстер Фаррух Амонатов.

Мухаммад Хусенходжаев в настоящее время в рейтинге ФИДЕ занимает второе место среди таджикских шахматистов и шаг за шагом приближается к званию международного гроссмейстера.

В мужском турнире в Ташкенте участвовало 32 ведущих шахматиста из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Золотую медаль выиграл Джахонгир Вахидов из Узбекистана, бронзовую медаль - Петр Костенко из Казахстана.

В женском турнире Мутриба Хотами заняла 14-е место. Победила Динара Садуакассова из Казахстана.

Кубок победителя завоевали шахматисты Узбекистана, заработавшие больше всех медалей и призовых мест; на втором командном месте Казахстан, на третьем - Таджикистан.