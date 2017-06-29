В Согдийской области обнаружено тело 57-летнего мужчины, который пропал в результате схода селевого потока в Айнинском районе. Мужчина вышел пасти скот и пропал накануне, 27 июня.

В Айнинском районе в результате обильных дождей сошли селевые потоки в нескольких населенных пунктах. Как сообщила сотрудница пресс-центра штаба по ЧС и ГО Согдийской области Шахзода Буттаева, 27 июня примерно в 19.30 сильный ливень спровоцировал сход селевого потока в селении Кун джамоата Дар-Дар Айнинского района. В результате был нанесен ущерб автомобильной дороге селения и сельхозугодиям. «Также селевой поток был зафиксирован в селениях Лангар, Вашанг и Реват джамоата Урметан», - сообщила Буттаева.

По ее словам, сегодня утром, примерно в 06.25, в селении Вашанг было найдено тело 57-летнего местного жителя, который считался без вести пропавшим после схода селевого потока, произошедшего здесь 27 июня.

Установлено, что мужчина во время стихии был в горах, где пас скот и собирал дрова.

«Также пострадал 16-летний житель селения Путхин Айнинского района. Он пас скот в местности Тагоб, где попал под камнепад. Подросток получил тяжелые травмы, сейчас он находится в районной больнице», - сообщила Буттаева.

Также 27 июня в результате ливневого дождя и селевого потока в Шахристанском районе были размыты дороги между селами Турсунзаде, Гиссар и Шахристан. Частично были разрушены три жилых дома селения Гиссар джамоата Бунчикат Шахристанского района.

Штаб по ЧС и ГО Согдийской области напоминает, что население области было предупреждено, что ожидаемые ливневые дожди могут вызвать паводки и сели.

Напомним, сильный ливень, прошедший вечером 26 июня, спровоцировал сход селей в джамоате села Амондара Пенджикентского района Согдийской области. Пострадали 16 домохозяйств: шесть из них были полностью затоплены глиняной жижей. Жертв среди населения нет.

Как сообщает КЧС, селевой поток разрушил часть селеотводной дамбы, в результате были подтоплены сельхозугодия, частично размыты дороги между селами. В настоящий момент на месте работает Комиссия по чрезвычайным ситуациям и местная исполнительная власть района, подсчитывается объем ущерба.

Жители были эвакуированы в безопасное место, им оказывается необходимая помощь в виде продуктов питания и медикаментов, организована полевая кухня, на месте дежурят медики.