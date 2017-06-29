Решением председателя Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ, спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко депутаты нижней палаты парламента Таджикистана награждены юбилейной медалью «25-лет МПА СНГ».

В Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана «АП» сообщили, что спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров сегодня вручил в торжественной обстановке медали полномочному представителю президента республики в парламенте страны Махмадали Ватанзода, депутатам Эмомали Насриддинзода, Джурахону Маджидзода, Шарифу Рахимзода, Рустаму Латифзода, Лутфие Раджабзода, Хилолби Курбонзода, Абдурахиму Холикзода, Шарофиддину Сироджову, Мирзодавлату Сабурзода, Джаббору Ахмедову.

Медалями также награждены первый заместитель главы аппарата нижней палаты парламента Таджикистана Тавакал Зарипов и глава секретариата Маджлиси намояндагон Хурсандмурод Саидмуродов.

Зухуров вручил депутатам нижней палаты парламента Таджикистана Толибу Бухориеву, Олиму Бобоеву, Сафарали Раджабову, Джамшеду Саидову, Мирзоанвару Ахмедову, Абдуалиму Гаффорову, Амрихудои Дамдор, Бахром Абдухалимову «Памятный знак» МПА СНГ.