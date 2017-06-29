Модель и по совместительству мать двоих детей Зулайхо Носирова, следуя примеру своей коллеги по цеху, также многодетной матери Парвины Саидовой, 20 июня отправилась на мировой конкурс красоты World Beauty Queen-2017 в Южной Корее.

За плечами Зулайхо Носировой уже имеется немалый «модельный» багаж знаний и наград, поэтому двадцативосьмилетняя модель отправилась в Корею с полным сердцем и уверенностью в победе, хотя соревноваться ей приходится с совсем юными девушками из 32 стран, не обремененных материнством. Хотя Зулайхо не считает это своим недостатком, ведь ее фигура сохранила идеальные пропорции даже после двух родов.

«Материнство принесло мне только пользу, укрепив мой стальной характер. А это самое то на мировых конкурсах красоты, где постоянно царит стресс и хаос, где нельзя давать слабину ни на минуту», - рассказывает Зулайхо.

Напомним, Зулайхо Носирова является финалисткой международного фестиваля моделей и дизайнеров Пьера Кардена в Астане (май 2015 г.), почетной моделью Международного Фестиваля Моды "Silk-Road 2015" (Душанбе). Также во время презентации Дома Мод "Dunya NEW Era" Fashion House она была удостоена звания "Лучшая Модель" по версии дизайнера американского бренда Terrani Couture.

Но былые награды мало что значат для целеустремленной модели. Зулайхо смотрит только вперед. Сегодня ее задача – достойное выступление на конкурсе красоты World Beauty Queen-2017, для чего она отдает все свои силы.

«Зуля рассказывает, что конкуренция очень высокая. Все участницы уверены в себе, красивые, ухоженные модели. Но мне кажется, у нашей девушки есть все шансы, потому что она давно работает в модельном агентстве, всегда проявляла себя только с хорошей стороны. У нее богатый опыт за плечами, она определенно умеет правильно себя подавать. И к тому же у нее сильный волевой характер, что немаловажно для состязания», - рассказывает Директор модельного агентства «Новая Эра» Ниссо Каюмова.

Ниссо отметила, что для подобных конкурсов красоты одной внешности мало. Большую роль играют таланты, которыми обладают конкурсантки. Так вот оказалось, что на World Beauty Queen-2017 не все участницы равны по талантам, и тут-то таджикская модель выделилась из общей толпы, блеснув своими кулинарными талантами. Чуть позже она также будет танцевать восточный танец, который, по словам Директора модельного агентства «Новая Эра», является визитной карточкой таджикской модели.

Также девушкам еще предстоит выход в вечернем платье, талант-шоу, выход в коктейльном наряде и конкурс рукоделия по приготовлению подарка своими руками.

Предыдущие конкурсы – официальное интервью с жюри, выход в национальном костюме и купальниках, конкурс по приготовлению корейских блюд, участие в церемонии правильного чаепития и выход в традиционной корейской одежде «хэнбук» Зулайхо прошла с достоинством, обратив на себя внимание почтенного жюри.

«Во время официального интервью жюри попросило меня рассказать о Таджикистане, потому что, как оказалось, они практически ничего не знали о нашей стране. И тут я разошлась, - смеется Зулайхо. – В результате они были ошарашены, как это они могли не знать о такой красивой и выдающейся стране. Я не растерялась и пригласила их на наш фирменный таджикский плов. И знаете? Они согласились!»

В эти дни конкурс вышел на финишную прямую. Сейчас проходит решающее онлайн-голосование, где Зулайхо Носирова, воспитанница таджикского модельного агентства «Новая Эра» занимает 10 место с 412 голосами. Лидирует пока модель из Шри-Ланки. На ее счету 2490 голосов.

Отметим, что конкурс World Beauty Queen-2017 входит в список самых престижных конкурсов красоты по версии сообщества международных конкурсов красоты Missosology.

Вы можетет поддержать Зулайхо, проголосовав за нее тут.