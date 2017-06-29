Число бедных в России за первый квартал 2017 года увеличилось на два миллиона человек, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на заседании Совета Федерации, сообщает РБК.

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За чертой бедности, по данным Голиковой, на начало года находились 22 миллиона человек, или 15 процентов населения.

В поправках в федеральный бюджет на 2017 год, отметила глава Счетной палаты, заложены более оптимистичные показатели по бедности в РФ. Так, поправки предполагают, что число граждан, доходы которых ниже прожиточного уровня, сократится на один процентный пункт — с 13,9 до 12,9 процента.

Ранее Голикова отмечала, что несмотря на рост числа бедных в первом квартале 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее их число снизилось. В первом квартале 2016 года, говорила она, в России было 23,4 миллиона человек с доходами ниже прожиточного минимума.

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По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума были у 13,5 процента граждан (19,8 миллиона человек). По сравнению с 2015 годом, число бедных в России выросло на 300 тысяч человек.

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в настоящий момент значительно отстает от прожиточного минимума. За зарплату ниже прожиточного минимума, заявляла ранее в 2017 году вице-премьер Ольга Голодец, работают не менее 5 миллионов россиян.

В мае 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в течение двух лет минимальная зарплата (МРОТ) будет постепенно повышена до прожиточного минимума. 