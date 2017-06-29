Сразу 15 редких языков Центральной Азии рискуют погибнуть - об этом говорится в свежем «Атласе языков мира, находящихся под угрозой исчезновения», который выпустила ЮНЕСКО на прошлой неделе. Больше всего исчезающих языков приходится на Таджикистан, точнее на Горно-бадахшанскую автономную область республики.

«АП» вместе со своими партнерами из «Открытой Азии онлайн» решили узнать, кто и где пользуется самыми редкими языками нашего региона.

В обновленной версии «Атласа языков мира, находящихся под угрозой исчезновения», которую подготовила ЮНЕСКО отмечается, что около трети языков мира находятся под угрозой исчезновения, в ближайшее время могут навсегда исчезнуть из свободного обихода 2,5 тысячи языков из 6,9 тысяч существующих.

В Центральной Азии больше всего исчезающих языков приходится на Таджикистан, в основном – это памирские языки, которые не имеют официального статуса и своей письменности, используются только в устной форме, хотя и существуют более двух тысячелетий.

Предлагаем посмотреть на карте - кто и где говорит на исчезающих языках в нашем регионе.