Министр обороны США Джим Мэттис и министр обороны ФРГ Урсула фон Дер Лейен в Центре Маршалла в Гармиш-Партенкирхене, 28 июня 2017 года

Министр обороны США Джим Мэттис обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот наносит большой ущерб международному порядку. Об этом он заявил в своей речи 28 июня, посвященной 70-летию плана Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.

Как сообщает Радио "Свобода", Мэттис подчеркнул, что "...разочарованные люди нуждаются во вдохновении. Сейчас в России живут миллионы таких людей. Их лидер, наносящий вред за пределами российских границ, не принесет этим счастья своему народу и не возродит его надежды".

Мэттис выступил с речью в Европейском центре исследований безопасности имени Джорджа Маршалла в Гармиш-Партенкирхене в Германии.

Глава Пентагона отметил, что Россия решила бросить вызов "безопасному и мирному" послевоенному порядку – снизив отношения между Москвой и Западом до невиданного со времен холодной войны уровня на фоне провального захвата Крыма в марте 2014 года, поддержки сепаратистов на востоке Украины, предполагаемого вмешательства в президентские выборы в 2017 году в США и в других вопросах.