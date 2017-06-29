Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг 27 июня заявил, что число пользователей социальной сети "Фейсбук" возросло до двух миллиардов.

14:32 27 июня

Facebook займется производством собственных сериалов

"Нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы соединить всех. Но нам нужно сделать больше, чем просто соединить – мы должны сделать людей ближе друг к другу", – добавил Цукерберг в комментариях к своему посту.

Показателя в один миллиард пользователей Facebook достиг в октябре 2012 года, через восемь лет c основания компании. Второй миллиард покорился компании менее чем за пять лет.

Ранее сообщалось, что "Фейсбук" займётся производством собственных сериалов. Первые результаты, как предполагается, можно будет увидеть в конце лета. По словам источников журнала, компания рассчитывает, что бюджет каждой серии будет около трёх миллионов долларов.

Facebook – крупнейшая и самая влиятельная социальная сеть в мире. Капитализация компании составляет $433,5 млрд. В компании работает 18770 человек (март 2017), в среднем в день соцсетью пользуются 1,28 млрд человек, при этом 85,8% из них живут за пределами США и Канады.