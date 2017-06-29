Основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг 27 июня заявил, что число пользователей социальной сети "Фейсбук" возросло до двух миллиардов.

"Нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы соединить всех. Но нам нужно сделать больше, чем просто соединить – мы должны сделать людей ближе друг к другу", – добавил Цукерберг в комментариях к своему посту.

Показателя в один миллиард пользователей Facebook достиг в октябре 2012 года, через восемь лет c основания компании. Второй миллиард покорился компании менее чем за пять лет.

Ранее сообщалось, что "Фейсбук" займётся производством собственных сериалов. Первые результаты, как предполагается, можно будет увидеть в конце лета. По словам источников журнала, компания рассчитывает, что бюджет каждой серии будет около трёх миллионов долларов.

Facebook – крупнейшая и самая влиятельная социальная сеть в мире. Капитализация компании составляет $433,5 млрд. В компании работает 18770 человек (март 2017), в среднем в день соцсетью пользуются 1,28 млрд человек, при этом 85,8% из них живут за пределами США и Канады.